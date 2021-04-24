Kısmi kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma olacak mı?

Kısmi kapanma sonrası vaka sayıları merak yarattı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise normalleşme sürecinin ne zaman başlayacağı kısmi kapanmanın biteceği tarih araştırılıyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değiştirildi ve yeme-içme yerleri ile okullarla ilgili yeni tedbirler konuşuldu. Şimdi gözler yapılacak yeni açıklamalarda.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açılamada Ramazan ayının ilk iki haftasına dikkat çekmişti. Kısmi kapanma uygulaması ile bu zaman diliminde vaka ve vefat sayısındaki düşüşün gerçekleşmesi hedefleniyor. Erdoğan'ın açıklamasında;
''Ramazan ayının ilk iki haftasında biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu iki haftalık sürede vefat ve vaka sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Vatandaşlarımın her birinden temizlik maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini rica ediyorum.'' ifadelerine yer verdi ve yeni tedbirleri duyurdu.
Alınan kararlar ise şu şekilde:
Ramazan ayının ilk iki haftasında biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz.
Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05.00 olarak güncellendi.
Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
65 yaş üstü 18 yaş altına toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.
Son 1 yıl içerisindeki corona virüs durumunu değerlendiren Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, test sayılarının artırılmasıyla vaka sayılarının ciddi şekilde arttığını vurguladı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın, yeni tedbirler oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi. Kritik sektör gruplarının kapatılması ya da uzaktan çalışılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Yalçın, “Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz. Bunu Avrupa'da yapan ülkeler oldu. İngiltere 3 kez kapandı. Almanya, Fransa gibi ülkelerde kapanmalar oldu. Bu kapanmaların ciddi etkisi var ama kapanma sonrası normale dönüldüğünde de bu önlemlerin ciddi bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde en başa tekrar dönülme riski taşıyor" dedi.