Kısmi kapanma nedir? Kısmi kapanma ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Son yapılan Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin bir takım kısıtlamaların başlayacağı açıklandı. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar da bu hafta sonu kısıtlamaların devam edip etmediğini merak ediyor.

KISMİ KAPANMA NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kısmi açıklamasında bulundu. Erdoğan konuşmasında, ramazan ayında kısmi kapanma uygulanacağını belirterek, "Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileşme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz" ifadelerini kullandı.

KISMİ KAPANMA NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirlerin biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini ve kısmi kapanmanın yarın ( 14 Nisan ) akşam saati itibarıyla başlayacağını belirterek şunları kaydetti:

"İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.