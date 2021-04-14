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Kısmi kapanma nedir? Kısmi kapanma ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

14.04.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." dedi. Bu gelişmenin ardından, kısmı kapanmanın ne demek olduğu, ne anlama geldiği merak konusu oldu. Peki, kısmi kapanma nedir? Kısmi kapanma ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Kısmi kapanma nedir? Kısmi kapanma ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Son yapılan Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin bir takım kısıtlamaların başlayacağı açıklandı. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar da bu hafta sonu kısıtlamaların devam edip etmediğini merak ediyor.

KISMİ KAPANMA NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kısmi açıklamasında bulundu. Erdoğan konuşmasında, ramazan ayında kısmi kapanma uygulanacağını belirterek, "Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileşme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kısmi kapanma nedir? Kısmi kapanma ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

KISMİ KAPANMA NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirlerin biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini ve kısmi kapanmanın yarın ( 14 Nisan ) akşam saati itibarıyla başlayacağını belirterek şunları kaydetti:

"İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.

65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir. Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek. Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak. Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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