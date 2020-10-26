HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Kısmi karantina' da çare olamadı! Hollanda'da rekor artış

'Kısmi karantina' da çare olamadı! Hollanda'da rekor artış

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2020 09:19 | Son Güncelleme

Hollanda'da Covid-19 salgınında 10 bin 203 ile "en yüksek günlük vaka" kaydedildi.

'Kısmi karantina' da çare olamadı! Hollanda'da rekor artış

Hollanda'da "kısmi karantina" uygulanmasına rağmen yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 203 vaka ile şu ana kadar görülen "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Hollanda Devlet Sağlık ve Çevre Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 203 vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 291 bin 254'e, hayatını kaybedenlerin sayısının da 7 bin 46'ya ulaştığı bildirildi.

UYARILAR DİKKATE ALINMIYOR

Hilversum şehrinde uyarılara rağmen bir araya gelen 300 kişinin katıldığı partiye baskın düzenlendi.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, "kısmi karantina" uygulanmasına rağmen 300 kişinin bir araya geldiği partiye baskın yapıldığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

"KISMİ KARANTİNA" UYGULAMASI

Hollanda'da hükümet, 14 Ekim'de 4 haftalık "kısmi karantina" uygulamasına geçildiğini açıklamıştı.

Kısıtlamalar kapsamında restoran ve barlar yeniden kapatılırken, toplu taşıma seferleri de azaltılmıştı.

Hollanda'da medyasında çıkan haberlerde, saat 20.00'den sonra alkollü içki satın almak isteyenlerin otel odası kiraladığı aktarılmıştı.

Alkollü içecek satışı saat 20.00'den sonra yasaklanırken, uyarıların ciddiye alınmaması sebebiyle oteller de alkol yasağına dahil edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
En Çok Okunan Haberler
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
Kentsel dönüşümün ortasında kaldı
Kentsel dönüşümün ortasında kaldı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Diğer Haberler
Lukaşenko'ya verilen istifa süresinin doldu! Sokaklar karıştı
Lukaşenko'ya verilen istifa süresinin doldu! Sokaklar karıştı
Ermenistan-Azerbaycan ateşkesi 5 dakika sürdü!
Ermenistan-Azerbaycan ateşkesi 5 dakika sürdü!
Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Araştırmada korkutan sonuçlar açıklandı
Koronavirüs mutasyona mı uğradı?
Turşu mu öldürdü? 3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Fransa'da Ürdünlü iki kardeşe ırkçı şiddet!
Fransa'da Ürdünlü iki kardeşe ırkçı şiddet!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.