Kısmi seferberlik nedir? Azerbaycan’da kısmi seferberlik ilan edildi! Kısmi seferberlik ne demek?

Kısmi seferberlik nedir sorusu yeniden gündeme geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmi seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı. Bu nedenle vatandaşlar arasında kısmi seferberlik ne demek sorusu sorulmaya başlandı. Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devleti Hizmeti tarafından; askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınması ve askeri nakliye konuları ile alakalı tedbirler hayata geçirilecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, karar ile alakalı bütün konuların çözümünü ise Bakanlar Kuruluna havale etti.

Dün Ermenistan - Azerbaycan cephe hattında; Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine Ermenistan güçleri tarafından ateş açılmasıyla beraber çatışmalar başladı. Azerbaycan ordusu ise karşı saldırı başlattı ve kimi yerleşim birimlerini işgalden kurtardı. Şimdi, seferberlik başlatmak ne demek sorusuna yanıt aranıyor. Peki, seferberliği kim ilan eder? Seferberlik ne demek? İşte detaylar...

KISMİ SEFERBERLİK NEDİR?

Seferberlik; ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır hale getiren, ekonomi ve yönetimi savaş gereklerine uyacak duruma getiren hazırlıkların ve önlemlerin tümü olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda seferberlik bu durumun ilan edildiği ya da savaşın devam ettiği döneme deniliyor. Kısmi seferberlik; ülkenin bir ya da daha çok bölgesinde uygulanan ve tüm güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik olarak geçiyor. Genel seferberlik ise ülkeye karşı tehdidin karşılanması, tüm güçlerin ve kaynakların kullanılabilmesi adına ülkenin tamamında uygulanan bir seferberlik olarak biliniyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan kısmi seferberlik kararı doğrultusunda; askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınması ile askeri nakliye konularına dair tedbirler hayata geçirilecek.

