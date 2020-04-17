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Kistik Fibrozis nedir? Koronavirüs ile ilişkisi nedir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.04.2020 15:16 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedavisi ile ilgili dünyanın dört bir yanından haberler geliyor. Son olarak başka bir ülkeden değil Türkiye’den umut vaadedn bir haber geldi. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Kistik fibrozis hastalığı için geliştirdikleri Dornaz alfa ilacının koronavirüse karşı da çok etkili olduğunu açıkladı. Peki Kistik fibrozis nedir, koronavirüse karşı nasıl bir etkisi var?

Kistik Fibrozis nedir? Koronavirüs ile ilişkisi nedir?

Tüm dünya bir an evvel koronavirüs belasından kurtulmak istiyor. Bunun için de bilim insanları son hızla ilaç ve aşı çalışmaları yürütüyorlar. Ülkemizde de Prof. Dr. Ercüment Ovalı, normalde Kistik fibrozis hastalığı için geliştirdikleri Dornaz Alfa ilacının koronavirüse karşı etkili olduğunu açıkladı. Hatta bir an evvel klinik testlere alınmalı gerektiğini ifade etti. Peki Kistik fibrozis nedir, koronavirüse karşı nasıl bir etkisi var?

KİSTİK FİBROZİS NEDİR?

Kistik fibrozis (KF), doğumdan itibaren solunum sistemi, sindirim sistemi ve üreme sistemininde yer alan mukus ve ter bezlerini etkileyen kalıtsal bir hastalıktır. Kistik Fibrozis özellikle, akciğerler, pankreas, karaciğer, bağırsaklar, sinüsler ve cinsel organların işlevini önemli derecede etkilemektedir.

Kistik fibrozis hastalığına sahip kişilerde, vücuttaki yer alan mukus kalınlaşır ve yapışkan bir hal alır. Bu durumda kişinin nefes almada zorlanmasına neden olur ve ciddi bir akciğer enfeksiyonu gelişme olasılığını artırır.

Kistik fibrozis, besinlerin sindirimi için gerekli olan enzimlerin salgılandığı pankreası da etkiler ve bu enzimlerin salınımına engel olur. Sindirim enzimleri ince bağırsaklara ulaşamadıklarında, yiyecekler düzgün bir şekilde parçalanamaz ve besinler emilmez. Kistik fibrozisli kişilerin beslenme bozuklukları, karın ağrısı ve şiddetli kabızlık gibi yakınmaları olabilir.

Kistik fibrozis, ayrıca vücudun terleme yoluyla aşırı miktarda tuz kaybına neden olur, bu da aşırı sıvı kaybına, sıcak çarpmasına, yorgunluğa, düşük tansiyona ve kalp rahatsızlıklarına yol açabilir. Yine bu hastalığa sahip kişilerde diyabet, osteoporoz ve infertilite (kısırlık) geliştirme ihtimali artabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Kistik Fibrozis koronavirüs Ercüment Ovalı

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