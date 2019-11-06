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KİT Komisyonu CHP'nin itirazını görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2019 13:18 | Son Güncelleme

TBMM KİT Komisyonu, CHP'nin, DHMİ'nin 2011 ile 2016 yılları arasında daha önce ibra edilen hesap ve işlemlerine yönelik itirazlarını reddetti

TBMM KİT Komisyonu, CHP'nin, DHMİ'nin 2011 ile 2016 yılları arasında daha önce ibra edilen hesap ve işlemlerine yönelik itirazlarını kabul etmedi.

Komisyon, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında, CHP'nin, DHMİ, Çaykur, AOÇ müdürlüklerinin daha önce ibra edilen hesaplarına ilişkin itirazlarını görüşmek üzere toplandı.

Savaş, Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların TBMM'ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde denetim kapsamındaki kuruluşların 2015-2016 denetimlerinin tamamlandığını anımsattı.

Mustafa Savaş, Kanun'un 7'nci maddesinin son fıkrası uyarınca komisyonun 2011-2016 yıllarını kapsayan raporlarının bastırılarak 24 Şubat 2019'da milletvekillerine dağıtıldığını, Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini ve KİT Komisyonunun internet sayfasında yayımlandığını anlattı.

Bu raporlara CHP grubu adına 8 Mart'ta itiraz edildiğini dile getiren Savaş, yıl bazında 6 dilekçeyle 6 kuruluşun 32 hesap dönemine itirazda bulunulduğunu bildirerek, itiraz görüşmelerinin seçimler nedeniyle yapılamadığını söyledi.

Mustafa Savaş, 1987'den bugüne kadar sadece 5 kez bu mekanizmanın kullanıldığını, ancak itirazların daha önce tek bir kuruluşun 1 ya da 2 hesap yılına ait olduğunu anımsattı.

Komisyon Başkanı Savaş'ın konuşmasının ardından CHP'nin, "DHMİ'nin 6 yıla ilişkin hesapların ibra edilmemesi, havaalanlarının yapım aşamasındaki maliyet artışları, Yap-İşlet-Devret projelerindeki gelir garantileri, Smart Projesi'nin tamamlanmaması, İstanbul ve Zafer havaalanlarına ilişkin iddialara" yönelik başvurusu görüşüldü.

DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, yazılı yanıtlarının yanı sıra kısa bir açıklama yaptı.

Keskin, kamuya hizmet etmek ve kamu yararını gözetmekle kendilerini mükellef kıldıklarını belirterek, "Bizim kuruluş yasamız 5018 sayılı yasa değil. Kamu yararı esasıyla kurulan bir kurum, kuruluş değiliz. 233 sayılı Kanunla kurulduk. Kanun bize, verimli çalışıp kar etme görevi veriyor." dedi.

Milletvekillerinin konuşmaları ve Hüseyin Keskin'in açıklamasının ardından, DHMİ'nin 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin daha önce ibra edilen hesap ve işlemlerine ilişkin itirazlar tek tek oylandı.

CHP'nin itirazları, oylama sonucunda kabul edilmedi.

Komisyon, öğleden sonra da AOÇ ve Çaykur'a yönelik itirazları görüşecek.

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