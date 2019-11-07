HABER

KİT Komisyonu CHP'nin itirazlarını görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 16:52 | Son Güncelleme

TBMM KİT Komisyonu, CHP'nin, TRT, TOKİ ve TCDD'nin 2011 ile 2016 yılları arasında daha önce ibra edilen hesap ve işlemlerine yönelik itirazlarını reddetti

TBMM KİT Komisyonu, CHP'nin, TRT Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün (TCDD) 2011 ile 2016 yılları arasında daha önce ibra edilen hesap ve işlemlerine yönelik itirazlarını kabul etmedi.

Komisyon, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında, CHP'nin itirazlarını görüşmek üzere toplandı.

Komisyonda yapılan oylamada, CHP'nin, TRT, TOKİ ve TCDD'nin daha önce ibra edilen 2011 ile 2016 yılları arasındaki hesaplarına ilişkin itirazları kabul edilmedi.

PARTNERİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldiİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldi
İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: "Aldığımız önlemlerle, uluslararası topluluğun sağladığı imkanlarla göç yönetiminde Türkiye iyi bir noktadadır”İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: "Aldığımız önlemlerle, uluslararası topluluğun sağladığı imkanlarla göç yönetiminde Türkiye iyi bir noktadadır”
Pompeo: “İran’ın son nükleer adımları endişe oluşturuyor”Pompeo: “İran’ın son nükleer adımları endişe oluşturuyor”
Anahtar Kelimeler:
kit komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

CHP'de kurultay süreci başlıyor! Muharrem İnce aday olacak mı?

CHP'de kurultay süreci başlıyor! Muharrem İnce aday olacak mı?

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Kritik görüşme sonrası dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! Mektup konusu gündeme gelecek mi?

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

MHP’li Aycan: "Türkiye, İngiltere’nin, Avrupa’nın plastik atığını alıyor"

MHP’li Aycan: "Türkiye, İngiltere’nin, Avrupa’nın plastik atığını alıyor"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.