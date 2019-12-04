KİT Komisyonu raporları TBMM Genel Kurulunda

Öncelikle KİT'lerin esas işlevinin ne olduğuna bakılması, daha sonraki aşamada kamu kaynaklarını kullandıkları için bu işlevleri yerine getirirken karlılık ve verimlilik esasına uygun hareket edip etmediklerinin tespit edilmesi gerektiğini belirten Karakaya, "KİT'ler ya asli görevlerini yapacaklar ya da kar edecekler, Amaçları karsa bırakalım serbest piyasa ekonomisi, özel sektör yapsın. Bunları karıştırmamız gerekir." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda, KİT Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2011-2014 ve 2015-2016 yılları denetimine ilişkin raporlarındaki DHMİ'nin 2011-2016, ÇAYKUR'un 2011-2016, AOÇ'nin 2011-2016, TRT'nin 2015-2016, TOKİ'nin 2011-2016 ve TCDD'nin 2011-2016 yıllarına ait bölümleri ile bu bölümlere ilişkin itirazların görüşmeleri devam ediyor.

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, "KİT'ler ya asli görevlerini yapacaklar ya da kar edecekler. Amaçları karsa bırakalım serbest piyasa ekonomisi, özel sektör yapsın. Bunları karıştırmamamız gerekir." dedi.

Mali denetim açısından iktidarların kendilerini denetimsizleştirmek için denetimi iktidarsızlaştıramayacaklarını vurgulayan Karakaya, muhalefetin de hükümetleri ve kurumları işlevlerini yerine getiremeyecek şekle sokacak tarzda denetim gücünü kullanmaması gerektiğine işaret etti.

İbra edilmiş KİT'lerin bazı yıllarına ait hesapların bugün Genel Kurula getirildiğini hatırlatan Karakaya, bunun milletvekillerinin denetim hakkı olduğunu ancak bunun teknik bir konu olduğunu ve konuya bu şekilde bakılması gerektiğini ifade etti.

Karakaya, "Öyle başıboş bir durum söz konusu değildir. Burada kamu kaynakları kullanılmaktadır, bu kamu kaynaklarının kullanılmasında denetimin belki birçok alandan çok daha sıkı bir biçimde yapılması gerekir. Buna inanıyoruz ve olaylara da bu hassasiyetle yaklaşıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, dün öldürülen Ceren Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileklerini iletti.

Eğitim alan kadınların sadece belli alanlarda değil, fiziki şartlarının el verdiği tüm alanlarda başarılı olabileceğini dile getiren Taşlıçay, kadının güçlenmesinin ekonomide, siyasette ve toplumda etkin bir halde var olabilmesinin topyekun bir bilinç ve özverili çalışmalar bütünüyle mümkün olabileceğini söyledi.