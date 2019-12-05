KİT Komisyonu raporları TBMM Genel Kurulunda

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İstanbul Havalimanı'nda 330 uçaklık filosu olan Türk Hava Yolları'na (THY), uçaklarının teknik bakımlarını yapabileceği bir hangar yapılmadığını belirterek, "Bu durum terminal binası ile uçaklar arasında yük ve yolcu taşıma mesafesini ve süresini artırmış, THY'nin işletme maliyetlerini yükseltmiştir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, KİT Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2011-2014 ve 2015-2016 yılları denetimine ilişkin raporlarındaki DHMİ'nin 2011-2016, ÇAYKUR'un 2011-2016, AOÇ'nin 2011-2016, TRT'nin 2015-2016, TOKİ'nin 2011-2016 ve TCDD'nin 2011-2016 yıllarına ait bölümleri ile bu bölümlere ilişkin itirazların görüşmeleri devam ediyor.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İstanbul Havalimanı inşaatında olduğu gibi kamu bankalarından talimatla kredi sağlanmasının, yüklenicilerin hiçbir risk almaması anlamını taşıdığını ileri sürdü.

Devletin, yap-işlet-devret projeleri nedeniyle bilançolarında görülmeyen büyük borçlarla karşı karşıya olduğunu savunan Kaya, Kütahya Zafer Havalimanı'nda verilen yolcu garantisinin yüzde 5'ine ulaşılamadığını, İstanbul Havalimanı'nda ise verilen garantiye 2050 yılında dahi ulaşılamayacağını iddia etti.