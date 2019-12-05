KİT Komisyonu raporları TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Söz konusu programı RTÜK'e şikayet ettiğini de belirten Sertel, TRT'nin 2016 yılında "Diriliş Ertuğrul" için bölüm başına 1 milyon 100 bin lira ödeme yaptığını da ifade etti.

Atila Sertel, TRT'nin yayına çıkardığı Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu'nun "Çok fazla rüyamda Peygamberi, Allah'ı ve Kabe'yi görüyorum. Birgün odaya girdim, Kabe örtüsü var." dediğini belirterek, "Nereden buluyor TRT bu manyakları?" ifadesini kullandı.

TRT'nin bir çok şarkı ve şarkıcıya sansür uyguladığını savunan Sertel, Sıla'nın "Müstehcen" ve "Yan Benimle" şarkılarını buna örnek gösterdi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, TRT'nin son yıllarda yapımlar ve kanallarıyla önemli yatırımlara imza attığını dile getirdi.

TRT'nin dizilerine ödenen tutarların gündeme getirildiğini ifade eden Can, "Acaba dizilere ödenen tutarlara mı itiraz ediliyor, yoksa dizilerin içeriğinin yerli ve milli olmasına mı itiraz ediliyor?" şeklinde konuştu.

- "Milletimize kazandıracak"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclisin 15 yıl sonra ilk kez böyle bir oturum gerçekleştirdiğini, KİT komisyon raporlarının 6 yıldır kesinleşememesinin önündeki engelin de bu şekilde bertaraf edilmiş olduğunu kaydetti.

Sayıştay'ı "Meclisin namusu" olarak nitelendiren Özel, "Böylesine özel bir gündemin, özel bir oturumun sonunda 'Bu kadar para çarçur edildi ama bir tane bölüme milyon liralar verildi ama sen parasında değil, sen bunun yerlisinde, millisinde' deyip bir hamasetle buna alkış yapıp, bu haksızlığa, bu israfa kategorik olarak zırh örüyorsan, senin yaptığın iş hırsızı güçlendirir, milli ve yerli değerleri de değersizleştirir, yerlerde süründürür." ifadelerini kullandı.