Kıta sahanlığı: Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorun neden yeniden gündemde?

Türkiye'nin 27 Kasım 2019'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzaladığı deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde kıta sahanlığı konusunda yeniden gerginliğe neden olmuştu. Gerginlik hafta sonu yeni bir boyut kazandı. Türkiye'de Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan yedi ayrı ilanla Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) Akdeniz'de Türk karasuları dışında sahip olduğu iki petrol sahasının biri için 116 bin 745 hektar, diğeri için 193 bin 522 hektar ilave ruhsat başvurusu yaptı. Başvuruyla Yunanistan'a ait ve Türk kıyılarının karşısındaki Rodos, Karpathos (Kerpe), Kasos ve Girit adalarının 6 millik karasularına yakın bölgede hidrokarbon aramalarına başlaması için hükümetten ruhsat talep edildi. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, TPAO'nun Doğu Akdeniz'deki yeni ruhsat başvurularını Twitter hesabından duyurdu.

https://twitter.com/CErciyes/status/1267854415920324609 Yunanistan, Resmi Gazete'de yayımlanan karara sert tepki gösterdi. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisinden açıklama istendi. Diplomatik kaynaklara göre, Özügergin "Türkiye'nin deniz sınırlarının belirlenmesi dahil, her türlü diyaloga açık olduğunu" söyledi. Çavuşoğlu: Türkiye'nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çarşamba günü 24 TV'ye yaptığı açıklamada, "Biz, Doğu Akdeniz'de herkesle işbirliğine varız ama bugüne kadar Yunanistan, Mısır, İsrail gibi bölgedeki diğer ülkeler bizi dışlayarak kendi aralarında işbirliği yapma girişiminde bulundu" dedi. Çavuşoğlu, "Biz de onlara diyorduk ki Türkiye'nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir, Türkiye'nin olmadığı hiçbir işbirliği de sonuçta netice getirmez. Bunu da attığımız adımlarla gösterdik. Oldu bittiye izin yok. Doğu Akdeniz'de işbirliği yapmak istiyorsanız bize gelin" diye konuştu. Kıtasahanlığı anlaşmazlığı Yunanistan'ın Türkiye'ye tepkisi, TPAO'nun yayımladığı haritada, "Girit adası dahil, söz konusu Yunan adalarının kıtasahanlııklarının (dolayısıyla Münhasır Ekonomik Bölgeleri-MEB alanlarının) gözardı edildiği" gerekçesine dayanıyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin son hamlesini, "Yunan egemenlik haklarını adım adım gaspetme teşebbüsünün bir örneği" olarak nitelendirdi. Dendias Türkiye'yi ima ederek, "Herkes iyi bilmelidir ki Yunanistan, egemenlik haklarını korumaya hazırdır" dedi. Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daha önce yaptığı ise "Adaların 6 mil karasuları vardır, kıtasahanlıkları yoktur" açıklamasına "Yunan adalarının kıtasahanlıkları vardır" diyerek yanıt verdi. Dendias, Yunan adalarının kıtasahanlıkları içinde Türkiye'nin olası sondaj çalışmalarını ima ederek, "Türkiye son zamanlarda gerginlik yolunu seçmektedir. Türkiye'nin her türlü tahriklerine karşı Yunanistan'ın kararlı yanıtları olacaktır" ifadelerini kullandı. Dendias ayrıca "Yunan kıtasahanlıkları üzerinden egemenlik haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle Türkiye'yi Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO nezdinde şikayet edeceğini de açıkladı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakelaropoulou, "Ülkemizin egemenlik haklarını ve toprak bütünlüğünü korumak hepimizin en doğal hakkıdır" derken, Savunma Bakanı Nikos Panayotopοulos da "Türkiye bu saldırgan siyasetini icraata dönüştürürse, egemenlik haklarımızı korumak için Yunanistan gerekirse dişlerini gösterecektir" diye konuştu.

Yunan basınının ısrarla "Türkiye, Yunan kıtasahanlığına sondaj gemisi gönderirse ne olur?" sorularına Başbakanlık Güvenlik Danışmanı Alex Diakopulos, "Türkiye'nin sınırları zorlayacağına inanmıyoruma ancak kırmızı çizgileri halinde askeri operasyondan önce her türlü diplomatik yol denenecek" yanıtını verdi. Sorunun kaynağı ne? Yunanistan, 1974'ten bu yana Türkiye ile arasında tek anlaşmazlığın "kıtasahanlığının belirlenmesi" olduğunu ve bu anlaşmazlığın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda çözülmesi gerektiği görüşünü savunuyor. Atina yönetimi, "Yunan adalarının kendi kıtasahanlıklarına ve MEB alanlarına sahip olduğunu" resmen açıklasa da, bugüne dek varsaydığı kıtasahanlıklarının koordinatlarını BM'ye bildirmiyor. Sadece Türkiye'nin BM'ye bildirdiği ve Türkiye'ye ait olduğu varsayılan kıtasahanlıklarının koordinatlarına itiraz etmekle yetiniyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise "Türkiye madem Kuzey Kıbrıs ile arasında kıtasahanlığı belirlemekle Kıbrıs gibi bir adanın kıtasahanlığına sahip olduğunu kabul ediyor, Girit ve Rodos gibi Yunan adalarının kıtasahanlıklarını yok sayması ile çelişkiye düşmüş oluyor" görüşünü dile getiriyor.