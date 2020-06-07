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Kıta sahanlığı: Yunanistan'da eski başbakan Çipras'tan halefi Miçotakis'e 'Erdoğan'la görüş' çağrısı

07.06.2020 01:56 | Son Güncelleme

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon'un (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras, hükümetin Türk-Yunan ilişkilerinde izlediği siyaseti eleştirdi. Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelere başlaması çağrısında bulundu.

Kıta sahanlığı: Yunanistan'da eski başbakan Çipras'tan halefi Miçotakis'e 'Erdoğan'la görüş' çağrısı

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon'un (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras, hükümetin Türk-Yunan ilişkilerinde izlediği siyaseti eleştirdi. Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelere başlaması çağrısında bulundu.

Kathmerini gazetesine konuşan Çipras, Miçotakis'e hitaben, "Sen de benim başbakanlık dönemimde yaptığım gibi yap ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye başla" dedi.

Çipras, başbakanlığı döneminde (2015-2019) Türkiye'yi 6 ay içinde 3 kez ziyaret ettiğini ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atina'ya davet etme cesaretini gösterdiğini" söyledi.

SYRİZA lideri, Yunanistan hükümetinin, kendi başbakanlığı döneminden kalma "Türkiye ile Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemlerle ilgili anlaşmaları hiç hayata geçirmemesini" de eleştirdi.

Aleksis Çipras, "Yunanistan hükümeti Türkiye karşısında bir yandan kararlılığını göstermeli ancak aynı zamanda kıtasahanlıklarının koordinatlarını belirleyerek Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlıkları istikşafi görüşmelerle çözmeli" dedi. "İstikşafi görüşmeler"; "her konuda uzlaşma sağlanmadan, hiçbir konuda uzlaşılmış olunamayacağı" ve "görüşmelerin içeriğine ilişkin asla bilgi sızdırılmayacağı" prensiplerine dayanıyor.

Çipras ayrıca Yunanistan hükümetinin Türkiye ile anlaşmazlıkların Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesi olasılığına sıcak baktığını belirtti, "Yeter ki, daha önce ülkenin intiharına yol açmayacak iyi hazırlanmış bir strateji belirlensin" diye konuştu.

Eski Yunanistan Başbakanı Çipras ayrıca Atina yönetiminin aynı zamanda "elini güçlendirmesi" için Doğu Akdeniz'de İtalya, Arnavutluk ve Mısır ile Münhasır Ekonomi Bölgeler (MEB) oluşturması için harekete geçmesini önerdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Yunan basınında kıta sahanlığı anlaşmazlığı

Yunanistan'da bugün Kathimerini ve To Vima gazatelerinde yer alan haber ve yorumların çoğu da Türk-Yunan ilişkileriyle ilgiliydi.

Uluslararası hukuk uzmanı Profesör. Hristos Rozakis, Kathimerini gazetesindeki makalesinde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı anlaşmazlıklarının Lahey'e götürülmesinin en iyi yol olduğu yolundaki görüşünü yineledi.

Hristos Rozakis, Yunanistan'ın Lahey'e Türkiye ile birlikte başvurması için ortak bir taahhütname hazırlanmasını, Türkiye'nin bunu reddetmesi halinde Yunanistan'ın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle (UMH) ortak bir taahhütname hazırlayarak Lahey'e başvurmasını önerdi. Türkiye, Libya'da UMH'ye siyasi ve askeri destek veriyor.

Rozakis'e göre, Lahey'de kıta sahanlıkları ile ilgili alınacak bir karar Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarını belirleyen mutabakatı "geçersiz kılacak". Rozakis son olarak "Türkiye ile savaş senaryolarının bir yana bırakılmasını" ve böyle bir çatışma seçeneğinin "ultima refugium" yani "en son çare" olarak görülmesi gerektiğinden söz etti.

Doğu Akdeniz'deki ihtilaflı parseller

Uluslararası ilişkiler özellikle de Türk/Yunan ilişkileri uzmanı olan Profesör Angelos Syrigos ise Yunanistan'ın kıta sahanlıklarını belirlemekten kaçınmakla "meydanı Türkiye'ye bıraktığını" savundu. Aynı zamanda iktidardaki Yeni Demokrasi'nin milletvekillerinden olan Syriagos, Yunan hükümetinin Ege ve Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlıklarını belirlemesi amacıyla Lahey'e başvurmasını önerdi.

To Vima gazetesinde Yannis Kartalis imzalı başyazıda ise Yunanistan'ın Akdeniz'in en uzun sahiline sahip Türkiye'yi göz ardı ederek, Mısır, İsrail ve Kıbrıs'la kıta sahanlıkları ve Münhasır Ekonomi Bölge (MEB) alanları kurmaya çalışmasının Türkiye tarafından "düşmanca bir tehdit" olarak algınlandığına dikkat çekti.

Yannis Kartalis, Kıbrıs Rum yönetiminin de Kıbrıslı Türklerle hidrokarbon çalışmalarında bir uzlaşı sağlayarak Kıbrıs Sorunu'nun çözümüne katkıda bulunabileceklerinin altını çizdi.

To Vima ayrıca emekli amiral Cem Gürdeniz'in Türkiye'nin "mavi vatan" ve "Libya mutabakatı" ile ilgili tezlerinde ne kadar haklı olduğunu" belirttiği mülakatına da geniş yer ayırdı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı sorunu neden yeniden gündemde?

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