Kıta sahanlığı: Yunanistan'da eski başbakan Çipras'tan halefi Miçotakis'e 'Erdoğan'la görüş' çağrısı

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon'un (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras, hükümetin Türk-Yunan ilişkilerinde izlediği siyaseti eleştirdi. Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelere başlaması çağrısında bulundu.

Kathmerini gazetesine konuşan Çipras, Miçotakis'e hitaben, "Sen de benim başbakanlık dönemimde yaptığım gibi yap ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye başla" dedi.

Çipras, başbakanlığı döneminde (2015-2019) Türkiye'yi 6 ay içinde 3 kez ziyaret ettiğini ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atina'ya davet etme cesaretini gösterdiğini" söyledi.

SYRİZA lideri, Yunanistan hükümetinin, kendi başbakanlığı döneminden kalma "Türkiye ile Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemlerle ilgili anlaşmaları hiç hayata geçirmemesini" de eleştirdi.

Aleksis Çipras, "Yunanistan hükümeti Türkiye karşısında bir yandan kararlılığını göstermeli ancak aynı zamanda kıtasahanlıklarının koordinatlarını belirleyerek Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlıkları istikşafi görüşmelerle çözmeli" dedi. "İstikşafi görüşmeler"; "her konuda uzlaşma sağlanmadan, hiçbir konuda uzlaşılmış olunamayacağı" ve "görüşmelerin içeriğine ilişkin asla bilgi sızdırılmayacağı" prensiplerine dayanıyor.