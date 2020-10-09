Kitabevinde cep telefonunu saniyeler içerisinde böyle çaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kitabevine müşteri kılığında giren kadın, tezgahta bulunan cep telefonunu saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 7 Eylül tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Belsa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan kitabevine gelen bir kadın, bir süre raflardaki kitapları inceledi. Daha sonra şahıs eline aldığı 5 TL değerindeki kitabı almak istediğini söyleyerek, kitabevi çalışanına ücretini ödedi. Daha sonra kitabevinde oyalanmaya devam eden şahıs, çalışanların diğer müşterilerle ilgilendiği sırada kasanın yanında bulunan rafta bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Olayı fark eden çalışanlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan hırsızlık olayı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cep telefonunu çalan kadının kitabevine girdiği görülüyor. Bir süre boyunca raflardaki kitapları inceliyor. Daha sonra şahıs eline aldığı bir kitabı satın alıyor. Daha sonra dükkanda oyalanmaya devam eden şahıs, çalışanların diğer müşterilerle ilgilendiği sırada rafta duran cep telefonunu alıyor. Şahıs daha sonra hızla dükkandan uzaklaşıyor.