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Kitabevinde cep telefonunu saniyeler içerisinde böyle çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 14:05 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kitabevine müşteri kılığında giren kadın, tezgahta bulunan cep telefonunu saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kitabevine müşteri kılığında giren kadın, tezgahta bulunan cep telefonunu saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 7 Eylül tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Belsa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan kitabevine gelen bir kadın, bir süre raflardaki kitapları inceledi. Daha sonra şahıs eline aldığı 5 TL değerindeki kitabı almak istediğini söyleyerek, kitabevi çalışanına ücretini ödedi. Daha sonra kitabevinde oyalanmaya devam eden şahıs, çalışanların diğer müşterilerle ilgilendiği sırada kasanın yanında bulunan rafta bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Olayı fark eden çalışanlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasında
Yaşanan hırsızlık olayı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cep telefonunu çalan kadının kitabevine girdiği görülüyor. Bir süre boyunca raflardaki kitapları inceliyor. Daha sonra şahıs eline aldığı bir kitabı satın alıyor. Daha sonra dükkanda oyalanmaya devam eden şahıs, çalışanların diğer müşterilerle ilgilendiği sırada rafta duran cep telefonunu alıyor. Şahıs daha sonra hızla dükkandan uzaklaşıyor.

"Kamera görüntülerini izledik ve çalan kişiyi gördük"
Olayla ilgili konuşan kitabevi sahibi Mustafa Anayurtlu, cep telefonunun olayın üzerinden 30 saat geçmesine rağmen bulunamadığını ifade ederek, “Akşam saatleriydi. 3-4 müşteri geldi. Müşteri kılığındaki ilgili kişi de geldi. 5 TL değerinde bir kitap satın aldı. Biz diğer müşterilerle ilgilenirken buradaki cep telefonumu elini sokarak aldı ve hızlıca dükkanımızdan uzaklaştı. Telefonumuz özel bir telefondu. 10 yıllık bir şirket hattıydı. Müşteriler o cep telefonunu arayınca ulaşamadıklarını bildirdiler. Biz de aramaya başladık. Çalındığını fark ettik. Daha sonra kamera görüntülerini izledik ve çalan kişiyi gördük. Hemen emniyeti aradık. Emniyetten iki tane arkadaş geldi. Hırsızlık masasının çok işi varmış. Resmi polis haklarımızı anlattı. Biz de haklarımızı bildiğimizi söyleyerek teşekkür ettik. Olayın üzerinden 30 saat geçmesine rağmen henüz bir sonuç alamadık. Sakarya’da da iş yerimiz var, aynı olay orada başımıza gelmişti. 3 saat sonra telefonumuz bir mağazaya satılırken polis ekipleri tarafından ele geçirilmişti. Buradan da Sakarya Emniyeti’ne teşekkür ediyoruz. Telefonumuzun içerisinde özel numaramız var. Biz telefonumuzun bulunup ilgili kişinin cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

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