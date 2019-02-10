Kitabevini yaşam alanına dönüştürdü

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Başkentte kitapseverlere 42 yıldan bu yana hizmet veren Fatih Yurdakul'un adeta yaşam alanına dönüştürdüğü kitabevinde, yediden yetmişe herkes kültür ve sanatla iç içe vakit geçirebiliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğrenim gördüğü dönemde ihtiyaçlarını karşılamak için kaldığı yurtta 42 yıl önce kitap satmaya başlayan 64 yaşındaki Fatih Yurdakul, mezun olduktan sonra kitabevi açmaya karar verdi. İlk kitabevini 1980'li yıllarda açan Yurdakul, burada hizmet verdiği 20 yıllık süreçte Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören gibi birçok önemli yazar ve şairi ağırlama fırsatı buldu. Daha çok kişiye ulaşmak için kitabevini Hamamönü'ndeki iki katlı tarihi Ankara evlerine taşıyan Yurdakul, "hayalimdi" dediği okuma ve dinlenme odası, çocuklara özel masal odasının bulunduğu mekanında, her yaştan kitapsevere hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor. Kitabevine uğrayanlar, ayrıca yemek tarifi kitaplarının bulunduğu bölümde, Yurdakul'un memleketi Kahramanmaraş'a ait yöresel ekşili çorba ve su böreğinden tatma imkanı buluyor.

- "Birçok yazarın girip çıktığı bir mekandı" Kitapçılık serüvenini AA muhabirine anlatan Yurdakul, yükseköğrenime devam ettiği sırada önemli yazarları çağırarak hafta sonları öğrencilere konferanslar düzenlediklerini söyledi. Arkadaşlarıyla uzun süre Akabe Yayınları'nda zaman geçirdiklerini ifade eden Yurdakul, "Edebiyat, kültür, sanat derken bir süre sonra siyaset ve bürokrasi dünyasıyla da iç içe olundu. Kısakürek'i bizzat oraya gelip gitmelerinden tanıdım. Türk edebiyatının yazar çizerlerinin önemli bir kısmıyla orada karşılaştık." diye konuştu. Yazar Erdem Bayazıt'ın 1980'den sonra, düğün hediyesi olarak kendisine Zafer Çarşısı'ndaki kitabevini verdiğini belirten Yurdakul, bir süre sonra da Fatih Kitabevi'ni açtığını dile getirdi. Mekanını "Siyasetçilerin, bürokratların, kültür insanlarının, yazarların yani bugün hayatta olan ve olmayan birçok yazarın girip çıktığı bir mekandı." diye anlatan Yurdakul, "İlk dönemlerinde İsmet Özel Ankara'ya her geldiğinde doğrudan kitabevine gelirdi. Fehmi Koru her gün gelir giderdi. Şair Arif Ay da aynı şekilde." ifadelerini kullandı.

- "Kapıyı herkese açık tuttum" Her zaman insanlara iyi şeyler sunmaya çalıştığını vurgulayan Yurdakul, insanları kitapla, kültürle ve düşünceyle iç içe tutmanın hep yapmak istediği şey olduğunu söyledi. Yurdakul, şöyle devam etti: "40 yıldır Fatih kitabevlerinin şöyle bir özelliği vardır, 'falancacılar'ın yeri hiç olmadı, herkese kapıyı açık tuttu, mekanda küçük büyük herkes düşüncesini konuşabildi. Hep idealimiz 'kültür, düşünce, kitap ve sanat adına hem aktif hem onun gereklerini yerine getiren iyi bir mekana sahip olalım' idi. O tarihlerde hem küçük çapta yeme içmenin hem kültür faaliyetlerinin hem de kitabın olduğu şehrin ortasında bir yer hayal ettik. Henüz 'Hayal ettiğim şey tam olarak gerçekleşti' demiyorum ama yurt kitapçılığıyla beraber düşünürsek hayal ettiğim şey 42 yıl sonra bugünkü haline geldi. Asıl işimiz, kültüre, sanata, edebiyata ve düşünceye zemin oluşturup, bunu fiili halde insanlara sevdirmek." - "Tek derdimiz çocuklara okumayı sevdirmek" Fatih Yurdakul, kitabevinde en önemli yerin çocuklar için oluşturdukları masal odası olduğuna işaret etti.