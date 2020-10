Kitabınızı yayımlatmanın yolları

Yazı yazmayı seven bir insanın en büyük hayallerinden biri de kitap yazmaktır. Sizin de böyle bir hayaliniz varsa, “kitap yayınlamak için ne yapmalı, kitap yayımlatma maliyeti nedir?” gibi aklınıza takılan tüm soruların yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

Yazara Telif Hakkı Verilir mi?

Kitap yayımlatmak isteyen kişilerin karşısına telif hakkı denen bir şey çıkıyor. Bu da ne, diye soranlar için telif hakkını şu şekilde özetleyebiliriz: Kişinin her türlü emeği ve düşüncesi ile ortaya çıkardığı ürünler üzerindeki haklarına telif hakkı denir. 1948 Tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 27. maddesinde bu durum “2. Herkesin sahibi bulunduğu (yarattığı) her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserinden doğan manevi ve maddi yararlarını korunmasını isteme hakkı vardır.” olarak geçer. Bu durumda kitap kesinlikle yazarına aittir. Ama kitap yayımlatmadaki telif hakkı özellikle işin içine maliyet girdiği gibi biraz değişir. İlk kitabını yayımlatacak olan yazarlara verilen telif hakkı genelde %5-15 arasındadır. Bu yüzde üzerinden yazarın kitap satışından kazanacağı para hesaplanır. Bazı yayınevleri ise size telif hakkı vermemeyi teklif edebilir. Kitabın yazarı ve sahibi olarak böyle bir şeye rıza gösterip göstermemek size kalmış. Ayrıca yayınevleriyle sözleşme imzaladığınız sırada sözleşme süresini de belirlerseniz ve kitabın telif hakkı da sizdeyse daha sonra başka yayınevleri ile de anlaşabilirsiniz. Bunun için öncelikle telif hakkının mutlaka sizde olması gerekir. Böyle durumlarda kesinlikle hukuki bir sözleşmenin olması iyidir. Daha sonra bir mağduriyet yaşanmaması açısından heyecana kapılmadan her şey usulüne uygun yapılmalıdır.