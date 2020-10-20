Yazı yazmayı seven bir insanın en büyük hayallerinden biri de kitap yazmaktır. Sizin de böyle bir hayaliniz varsa, “kitap yayınlamak için ne yapmalı, kitap yayımlatma maliyeti nedir?” gibi aklınıza takılan tüm soruların yanıtını yazımızda bulabilirsiniz. Kitabınızı Yayımlatmanın Yolları Kitap bastırma çok zor bir süreçtir. Önünüze nereden geldiğini anlayamadığınız türlü engeller çıkabilir. Öncelikle sabırlı olmalısınız. Daha sonra tüm dikkatinizi bu işe vermelisiniz. Engellerin bir kısmı işleyişle alakalı bir kısmı da talihsizliklerden oluşabilir. Özellikle kitap bastırma sürecinde bu konuda emeğinizi hiç edecek dolandırıcılara dikkat etmeniz gerekir. Yoksa emeğinizle beraber tüm heyecan ve hevesinizi de kaybedersiniz. Ama elinizde oldukça değerli gördüğünüz bir çalışmanız varsa ve böyle zahmetli bir sürece girmeyi göze alabiliyorsanız sabır ve çalışmayla bu işinde üstesinden gelebilirsiniz. Sizden sonrakilere bir hikaye, şiir, deneme kazandırmak veya dünyamıza bir karakter, bir mekan, bir zaman bırakmak istiyorsanız kitabınızı bastırma zamanı gelmiş demektir. İlk önce kendinize güvenin ve inanın. Sonra prosedürleri uygulamaya başlayabilirsiniz. Kitap yayımlatma için tamamlanmış bir çalışmanızın olması gerekir. Son halini almış bir çalışmanız varsa yayınevlerine başvuruda bulunabilirsiniz. Hangi yayınevine başvuracağınızı bilemiyorsanız yayınevlerinin kitap bastırmak için yayınladıkları prosedürleri inceleyebilirsiniz. Sizden bitmiş bir çalışma dosyası isteyen yayınevleri genel prosedürlerinde sizden eserinizi anlatan bir tanıtım yazısı, çalışmanızdan bir örnek bölümü, daha önce yayımladığınız bir çalışmanız varsa onlar hakkında bilgi, eserinizin kopyası, kendiniz hakkında bilgi ister. Özellikle yayınevinin kitap sahibini çok iyi tanıması gerekebilir. Bu yüzden kendiniz hakkında ayrıntılı bir bilgilendirme yazısı yazabilirsiniz.

Değerlendirme Süreci Nasıl İşler? Çalışmanızı göndermek istediğiniz yayınevini belirlediniz, yayınevinin istediği tüm prosedürleri gerçekleştirdiniz ve dosyanızı gönderip başvuruda bulundunuz. Peki, sonraki süreç nasıl oluyor? Dosyanız yayınevine ulaştıktan sonra editörler tarafından ön incelenmesi yapılır ve çalışmanız hakkında bir karara varılır. Yayınevleri yoğunluk durumlarına göre kitap sahibine bir geri dönüş yapılır. Bazen bu süre iki-üç ayı bulurken bazen daha fazla sürebilir. Editörler ve yayın kurulu onayından geçen dosya için gerekli görüldüğü takdirde eser sahibi aranabilir. Fakat olumsuz bir geri dönüş söz konusu olursa güvenlik amaçlı gönderilen dosya silinir. Bu yüzden kesinlikle eser sahibi çalışmasının bir kopyasını kendisinde de bulundurmalıdır. Kitap Bastırma Maliyeti Nedir? Çoğu yayınevinin bir kitabı bin adet bastırmak için istedikleri ortalama fiyat 2.000 TL’den başlayıp 10.000 TL’ye kadar varabilir. Kitap bastırma fiyatı biraz maliyetli bir iştir. Ama bu dönemde parayla kitap çıkarmak oldukça yaygın ve başvurulan bir yöntemdir. Çok bilinen bir isim değilseniz ve kendi imkanlarınızla bir kitap çıkarmak istiyorsanız bu yolla kitap bastırabilirsiniz. Kitabınızın satılma sayısı arttıkça kazanç sağlayabilirsiniz. Bunun için de iyi bir tanıtım ve satış sürecinin gerçekleşmesi gerekir. Yani kitap yayımlatmak sadece kitabı basmaktan ibaret değildir. Eserin tanınması ve satılması için kitabın reklamının yapılması gerekir.

Yazara Telif Hakkı Verilir mi? Kitap yayımlatmak isteyen kişilerin karşısına telif hakkı denen bir şey çıkıyor. Bu da ne, diye soranlar için telif hakkını şu şekilde özetleyebiliriz: Kişinin her türlü emeği ve düşüncesi ile ortaya çıkardığı ürünler üzerindeki haklarına telif hakkı denir. 1948 Tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 27. maddesinde bu durum “2. Herkesin sahibi bulunduğu (yarattığı) her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserinden doğan manevi ve maddi yararlarını korunmasını isteme hakkı vardır.” olarak geçer. Bu durumda kitap kesinlikle yazarına aittir. Ama kitap yayımlatmadaki telif hakkı özellikle işin içine maliyet girdiği gibi biraz değişir. İlk kitabını yayımlatacak olan yazarlara verilen telif hakkı genelde %5-15 arasındadır. Bu yüzde üzerinden yazarın kitap satışından kazanacağı para hesaplanır. Bazı yayınevleri ise size telif hakkı vermemeyi teklif edebilir. Kitabın yazarı ve sahibi olarak böyle bir şeye rıza gösterip göstermemek size kalmış. Ayrıca yayınevleriyle sözleşme imzaladığınız sırada sözleşme süresini de belirlerseniz ve kitabın telif hakkı da sizdeyse daha sonra başka yayınevleri ile de anlaşabilirsiniz. Bunun için öncelikle telif hakkının mutlaka sizde olması gerekir. Böyle durumlarda kesinlikle hukuki bir sözleşmenin olması iyidir. Daha sonra bir mağduriyet yaşanmaması açısından heyecana kapılmadan her şey usulüne uygun yapılmalıdır.