Kitabıyla engelli bireyin tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi

Bolu'da yaşayan 40 yaşındaki engelli Onur Ustaoğlu, yazdığı ve internet üzerinden ücretsiz indirilen sesli e-kitapla bir başka engellinin tekerlekli sandalye hayalinin gerçekleşmesine aracı oldu.

Doğuştan engelli Ustaoğlu, hem çocukluk hem de gençlik yıllarında engelini aşmak için çaba harcadı.

Engeli nedeniyle okula gidemeyen ve özel ders alarak okuma yazmayı 3 ayda öğrenen Ustaoğlu, ilerleyen yıllarda da kendisini geliştirerek "Hey Biz de Buradayız" isimli kitap yazdı.

Ustaoğlu, engellilerin sorunlarının daha fazla kitlelere ulaşması için ikinci kitabını da yazarak yayınladı.

Dijital hale getirdiği kitabına ilişkin bir alışveriş merkeziyle sosyal sorumluluk projesi başlatan Ustaoğlu, e-kitabın kişisel internet sitesi üzerinden ücretsiz indirilmesine imkan sağladı.

Kitabının 200 indirme sayısına ulaşmasıyla alışveriş merkezi tarafından Ustaoğlu'na tekerlekli sandalye verildi.

Ustaoğlu, tekerlekli sandalyeyi Bolu'da yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen engelli bir vatandaşa hediye etti.

Onur Ustaoğlu, projeyle engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

