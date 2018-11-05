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Kıtaları aşarak hayatlarını birleştirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:18 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta işitme engelli inşaat işçisi Erdoğan Özen (34), sosyal medya üzerinden tanıştığı kendisi gibi işitme engelli Endonezyalı Desy Meilyana (48) ile dünyaevine girdi.

Cüneyt ÖZFİDAN-Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ta işitme engelli inşaat işçisi Erdoğan Özen (34), sosyal medya üzerinden tanıştığı kendisi gibi işitme engelli Endonezyalı Desy Meilyana (48) ile dünyaevine girdi.

Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde mevsimlik inşaat işçisi olarak çalışan Erdoğan Özen, sosyal medya üzerinden kendisi gibi işitme engelli Endonezyalı Desy Meilyana ile tanıştı. Bir süre görüştükten sonra birbirine âşık olan çift, evlenme kararı aldı. Özen, işaret diliyle durumu ailesine anlattı, Endonezya'ya gitmek ve aşkına kavuşmak istediğini söyledi. Aile ise oğullarına karşı çıkarak Meilyana'nın Türkiye'ye gelmesini ve çiftin burada evlenmesini istedi. Erdoğan Özen'in ailesinin teklifini kabul etmesiyle yol masrafı Desy Meilyana'ya gönderildi. Yakınlarını Endonezya'da meydana gelen tsunamide kaybeden Meilyana, gönderilen para ile biletini alıp Türkiye'ye geldi. Erdoğan Özen ve Desy Meilyana, köylülerin de desteğiyle hayatlarını birleştirdi.

'TEREDDÜT ETTİK'

Erdoğan Özen'in yeğeni Mustafa Bayraklı, Desy Meilyana'nın Türkiye'ye gelmesi için girişimlere başladığını belirterek, "Kendisiyle görüştük. Sağır ve dilsizdi. Yazışarak iletişim kullandık. Tabii biz onların dilini bilmediğimizden telefondan çeviri programı kullandık. Yol masrafları için 20 bin TL para istedi bizden. Parayı kendisine gönderdik. Ertesi gün bizimle tekrar iletişime geçti. Tabii biz dolandırıldık mı diye de tereddüt ettik. Günümüzde böyle şeyler çok oluyor, bunları da biliyoruz. Ancak Erdoğan vazgeçmeyince mecburen bu parayı gönderdik. Yoksa o Endonezya'ya gidecekti. Daha sonra uçak bileti aldı ve fotoğraflarını da bize gönderince rahatladık. Daha sonra İstanbul'a gittik. Bir gün sonra da uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. O anları görmenizi isterdim. Gerçekten duygulu bir andı" dedi.

KÖYLÜLÜLERİN YARDIMIYLA EVLENDİLER

Maddi durumu iyi olmayan Erdoğan Özen'in düğünü için köylülerin destek verdiğini belirten Bayraklı, "Düğünü organize ettik. Tabii Erdoğan’ın maddi durumunu herkes biliyordu. İnşaatlarda çalışan birisi. Düğünü yapalım dedik, takı parasıyla da masraflarını çıkartırız diye düşündük. Sağ olsun köylüler de ellerinden gelen desteği verdiler. Şimdi ikisi de mutlu" diye konuştu.

YARDIM BEKLİYORLAR

Desy Meilyana ve Erdoğan Özen'e yardım eli uzatılmasını isteyen Mustafa Bayraklı, "Tabii çalışacak durumları yok. Bu noktada bizler kendilerine elimizden geldiğince destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Ancak biz çifte yardım eli uzatılmasını istiyoruz. Bunun için de gerekli kurumlara başvurumuzu yapacağız. Çift kıtaları aşarak aşklarını birleştirdi. Devletimizin de bunlara sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

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