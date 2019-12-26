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  4. KİTAM’da AR-GE odaklı yeni bir süreç başlıyor

KİTAM’da AR-GE odaklı yeni bir süreç başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 12:57 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezindeki (KİTAM) “Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı” Rektör Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezindeki (KİTAM) “Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı” Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, merkezin kapasite ve performansını geliştirmeye yönelik hedefler yakın plana alındı.
KİTAM Seminer ve Toplantı Salonundaki buluşma; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, KİTAM Müdürü Doç. Dr. Kubilay Yıldırım ile Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul Doruk, KİTAM Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeleri ile KİTAM birim sorumluları olan akademisyenler ve çalışanların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı öncesi, katılımcılar için öğle yemeği verildi ve ardından toplantıya geçildi.
Toplantıda söz alan KİTAM Müdürü Doç. Dr. Kubilay Yıldırım, yapmış olduğu kapsamlı sunumda; KİTAM’ın yeni yönetimini takdim ederken, hayata geçirilmesi planlanan araştırma geliştirme (AR-GE) ve inovasyon odaklı süreçlerin ayrıntılarını katılımcılarla paylaştı.

“KİTAM’da farklı bölümlerin paydaşlığıyla AR-GE merkezli analiz çeşitliliği arttırılacak”
Sunumunda KİTAM’ın potansiyel ve etkinliği ile hâlihazırdaki ekipmanını mevcut verilerle gözler önüne seren Müdür Doç. Dr. Kubilay Yıldırım, merkezde bulunan cihazların Üniversitedeki diğer bölümlerle ortak yapı içerisinde kullanılacağını belirterek, AR-GE odaklı analiz çeşitliliğinin arttırılacağını dile getirdi. Müdür Doç. Dr. Yıldırım, devamında “Bu kapsamda KİTAM’da ’bir cihaz-bir akademisyen’ sürecini başlatarak tüm bölümlerin katılım göstereceği mekanizmayı hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

KİTAM ve özel sektör iş birliğiyle elde edilen ürünler: "agar" ve "biyobozunur plastikler"
Prof. Dr. Kubilay Yıldırım, bilgilendirici sunumunda ayrıca, KİTAM ve özel sektör iş birliği sonucunda üretilen “agar” [tıptan gıda endüstrisine kadar birçok alanda kullanılan ve Karadeniz’den toplanan kırmızı agllerden (su yosunu) elde edilen jelimsi madde] ve “biyobozunur plastikler”i katılımcılara tanıttı. Müdür Yıldırım, konuşmasında OMÜ’nün misyon ve vizyonu doğrultusunda sanayi ve diğer kamu kuruluşları ile iş birliğinin gelecek dönemde çok daha fazla arttırılarak üretim odaklı bir sürecin başlatılacağına vurgu yaptı.

Bakanlık onaylı Akredite Çevre Laboratuvarı kuruluyor
Sunumunun devamında KİTAM bünyesinde akreditasyon çalışmalarının başladığına işaret eden Doç. Dr. Yıldırım, bu kapsamda Çevre Mühendisliği Bölümü ve KİTAM iş birliği ile Bakanlık onaylı Akredite Çevre Laboratuvarının kurulacağı müjdesini verdi. Merkez Müdürü Yıldırım, sanayi ile dirsek temasının bu akreditasyon süreçleri ile birlikte değerlendirileceğini, nihayetinde de Samsun ve Karadeniz Bölgesi’ne yönelik akredite analizlerin merkeze kazandırılacağını sözlerine ekledi.
Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nda bunların yanı sıra, KİTAM yönetiminde yer alan tüm öğretim üyeleri, sorumlu oldukları sistemler hakkında bilgilendirme yaparken, Merkezdeki sorunlar ve iyileştirilmesi gereken noktalar ele alınarak bu sorunlara yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Rektör Bilgiç: “Temel amacımız KİTAM’ı en verimli şekilde kullanmak”
Toplantı sonunda görüş ve düşüncelerini paylaşan Rektör Bilgiç, KİTAM’ın bir restorasyon (yeniden yapılanma) sürecine girdiğini ve Merkezi, Üniversitenin AR-GE ve inovasyon üslerinden biri hâline getirme kararlılığında olduklarını kaydetti.

Rektör Bilgiç KİTAM’daki sorunların çoğunun aşılmasının mümkün olduğunu belirterek, “Bu problemlerin çözümünde bütçe imkânlarımızın el verdiği ölçüde destek olmaya çalışacağız. KİTAM, 50 milyonluk liralık bir yatırım ve bu yatırımın ülkemizin yararına katkıda bulunması ve verimli olabilmesi adına hepimizin vicdani bir sorumluluğu var. Buna dair sürecin de başladığını görüyorum. Bizler gerek cihazların bakımı ve yeni cihazların alımı hususunda gerekse personel desteği noktasında üzerimize düşeni Rektörlük olarak yapacağız. Sizlerden beklentimiz, KİTAM’ın bütün kapasitesiyle verimli çalışması. Özellikle ÜNİDOKAP (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği) çatısı altındaki üniversitelerle rahat iş birliği yapabiliriz zira 12 üniversite bu birliğe üye. Bu yapılanmayı iyi yönetebilirsek ÜNİDOKAP’a mensup üniversitelerin KİTAM vasıtasıyla kendi ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik bir süreci başlatmış oluruz. Sürekli istişare hâlinde olarak bu süreci, beklentileri karşılayacak şekilde yürüteceğinize inanıyoruz. Sorunlar net ve somut olarak önümüzde duruyor. Elbette bunların çözümüne dair çabalara da tanık oluyoruz. Temel amacımız Merkezimizi en iyi verimli şekilde kullanmak. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

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