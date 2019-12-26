KİTAM’da AR-GE odaklı yeni bir süreç başlıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezindeki (KİTAM) “Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı” Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, merkezin kapasite ve performansını geliştirmeye yönelik hedefler yakın plana alındı. KİTAM Seminer ve Toplantı Salonundaki buluşma; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, KİTAM Müdürü Doç. Dr. Kubilay Yıldırım ile Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul Doruk, KİTAM Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeleri ile KİTAM birim sorumluları olan akademisyenler ve çalışanların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı öncesi, katılımcılar için öğle yemeği verildi ve ardından toplantıya geçildi. Toplantıda söz alan KİTAM Müdürü Doç. Dr. Kubilay Yıldırım, yapmış olduğu kapsamlı sunumda; KİTAM’ın yeni yönetimini takdim ederken, hayata geçirilmesi planlanan araştırma geliştirme (AR-GE) ve inovasyon odaklı süreçlerin ayrıntılarını katılımcılarla paylaştı.

KİTAM ve özel sektör iş birliğiyle elde edilen ürünler: "agar" ve "biyobozunur plastikler" Prof. Dr. Kubilay Yıldırım, bilgilendirici sunumunda ayrıca, KİTAM ve özel sektör iş birliği sonucunda üretilen “agar” [tıptan gıda endüstrisine kadar birçok alanda kullanılan ve Karadeniz’den toplanan kırmızı agllerden (su yosunu) elde edilen jelimsi madde] ve “biyobozunur plastikler”i katılımcılara tanıttı. Müdür Yıldırım, konuşmasında OMÜ’nün misyon ve vizyonu doğrultusunda sanayi ve diğer kamu kuruluşları ile iş birliğinin gelecek dönemde çok daha fazla arttırılarak üretim odaklı bir sürecin başlatılacağına vurgu yaptı.

“KİTAM’da farklı bölümlerin paydaşlığıyla AR-GE merkezli analiz çeşitliliği arttırılacak” Sunumunda KİTAM’ın potansiyel ve etkinliği ile hâlihazırdaki ekipmanını mevcut verilerle gözler önüne seren Müdür Doç. Dr. Kubilay Yıldırım, merkezde bulunan cihazların Üniversitedeki diğer bölümlerle ortak yapı içerisinde kullanılacağını belirterek, AR-GE odaklı analiz çeşitliliğinin arttırılacağını dile getirdi. Müdür Doç. Dr. Yıldırım, devamında “Bu kapsamda KİTAM’da ’bir cihaz-bir akademisyen’ sürecini başlatarak tüm bölümlerin katılım göstereceği mekanizmayı hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Bakanlık onaylı Akredite Çevre Laboratuvarı kuruluyor

Sunumunun devamında KİTAM bünyesinde akreditasyon çalışmalarının başladığına işaret eden Doç. Dr. Yıldırım, bu kapsamda Çevre Mühendisliği Bölümü ve KİTAM iş birliği ile Bakanlık onaylı Akredite Çevre Laboratuvarının kurulacağı müjdesini verdi. Merkez Müdürü Yıldırım, sanayi ile dirsek temasının bu akreditasyon süreçleri ile birlikte değerlendirileceğini, nihayetinde de Samsun ve Karadeniz Bölgesi’ne yönelik akredite analizlerin merkeze kazandırılacağını sözlerine ekledi.

Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nda bunların yanı sıra, KİTAM yönetiminde yer alan tüm öğretim üyeleri, sorumlu oldukları sistemler hakkında bilgilendirme yaparken, Merkezdeki sorunlar ve iyileştirilmesi gereken noktalar ele alınarak bu sorunlara yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Rektör Bilgiç: “Temel amacımız KİTAM’ı en verimli şekilde kullanmak”

Toplantı sonunda görüş ve düşüncelerini paylaşan Rektör Bilgiç, KİTAM’ın bir restorasyon (yeniden yapılanma) sürecine girdiğini ve Merkezi, Üniversitenin AR-GE ve inovasyon üslerinden biri hâline getirme kararlılığında olduklarını kaydetti.