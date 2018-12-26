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Kitap ağacı ile okumaya dikkati çekiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 11:54 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde oluşturulan kitap ağacı sayesinde, okuma oranın artırılması hedefleniyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "kitap ağacı" ile okuma oranının artırılması hedefleniyor.

İlçe Halk Kütüphanesinde, kitapların ağaç formu oluşturacak şekilde üst üste konulduğu, renkli ışıklar ve objelerle süslü "kitap ağacı" ile okuma konusunda farkındalık yaratılmaya çalışılıyor.

Kütüphane sorumlusu Mevlüt Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl aralık ayında oluşturdukları kitap ağacı sayesinde, üye sayısını artırdıklarını ve daha fazla kişiye kitap okuma alışkanlığı kazandırdıklarını söyledi.

Özellikle çocuklar ve gençleri kitap okumaya teşvik etmek istediklerini belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Çocuklarımıza, yetişkinlerimize ve öğrencilerimize kütüphaneyi, kitapları daha çok sevdirebilmek ve okuma alışkanlığını kazandırmak için bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu uygulamayı geçen yıl yaptığımızda üye ve okuma sayısında fark edilir seviyede bir artış yakaladık. Kitap ağacı uygulamasını bu yıl tekrar yaptık. Kitap ağacını gören öğrencilerimiz, bunu okulda arkadaşlarına anlatıyor. Ağacı duyan daha fazla öğrenci buraya geliyor."

Üniversite sınavlarına hazırlanan İsmail Ulak Yeşilyurt da kitap ağacının dışarıdan ilgi çekici olduğunu ve merak ederek kütüphaneye geldiğini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
farkındalık Kitap Ağacı

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