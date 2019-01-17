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'Kitap Avcıları’ tramvay ile Sultanahmet’e gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 09:44 | Son Güncelleme

KİTAP okuma alışkanlığını toplumun her kesimine kazandırmak amacıyla sürdürülen ‘Kitap Avcıları Yollarda’ projesi kapsamında Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi öğrencileri Zeytinburnu'ndan tramvayla Sultanahmet’e gitti.

'Kitap Avcıları’ tramvay ile Sultanahmet’e gitti

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) KİTAP okuma alışkanlığını toplumun her kesimine kazandırmak amacıyla sürdürülen ‘Kitap Avcıları Yollarda’ projesi kapsamında Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi öğrencileri Zeytinburnu'ndan tramvayla Sultanahmet’e gitti.
Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü proje koordinasyon birimi tarafından özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de bilgi verilerek toplu ulaşım araçlarında kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik hazırlanan proje, metrobüs, vapurlar ve metronun ardından tramvayda da sürdürüldü. Avcılar’da sıraya konulan 16 lisede arasında yer alan Süleyman Nazif Anadolu Lisesi’nden 20 öğrenci, Müdür Yardımcısı Gülden Büyükdağ ile birlikte servis araçlarıyla Zeytinburnu tramvay istasyonuna geldi. Ön tarafında 'Kitap Avcıları Yollarda', arkasında ise, 'Hiçbir taşıt bizi okumak kadar uzaklara götüremez' yazılı beyaz tişört giyen öğrenciler, ellerindeki kitaplarla tramvaya binerek Sultanahmet’e kadar sürdürdükleri yolculukta, kitaplarını okumaya başladı. Öğrencilerin yolculuk süresince sürekli kitap okuduğunu gören yolcular, projeyi çok beğendiklerini söyledi. Bir yolcu, "Bence çok güzel bir proje. Ama ben evde kitap okumayı seviyorum. Yolculukta cep telefonunu kullanmayı tercih ediyorum" dedi.

KİTAPLARI HEDİYE EDİYORLAR
Sultanahmet’te inen öğrenciler, büyük bölümü turistlerin bulunduğu alandaki banklarda oturarak kitap okurken birçok kişinin dikkatini çekti. Proje sorumlularından Tayfun Usta, "Öğrencilerimiz ile birlikte okuma konusunda toplumda duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz. Kitap okuyarak dikkati çeken öğrencilerimiz, toplu ulaşım araçlarından inerken yanlarındaki yolculara, okudukları üzerinde proje amacını anlatan küçük notların da yer aldığı kitapları hazırladığımız ayraçlarla birlikte hediye ediyor veya başkası görüp alsın diye koltuğun üzerinde bırakabiliyor. Hedefimiz kitap okuma alışkanlığını her kesime yaymak” dedi.

(FOTOĞRAF)

'Kitap Avcıları’ tramvay ile Sultanahmet’e gitti'Kitap Avcıları’ tramvay ile Sultanahmet’e gitti'Kitap Avcıları’ tramvay ile Sultanahmet’e gitti'Kitap Avcıları’ tramvay ile Sultanahmet’e gitti

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