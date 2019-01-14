Kitap ayracı satarak sokak köpeğinin tedavisine katkı sağladılar

"Çocuklar el emekleriyle kitap ayraçları yaptılar. Öğretmenlerine, arkadaşlarına, okul dışındaki arkadaşlarına ve vatandaşlara projeyi anlatıp ayraçları satmaya başladılar. Mütevazı bir şekilde başlayan projemiz zamanla online olarak satışlara başladı. İnternet üzerinden gelen siparişler sınıf anneleri ve velilerin desteğiyle isteyenlere PTT yoluyla ulaştırıldı. Paraları bir havuzda topladık ve İstanbul'daki Melekler Şehri barınağına gönderdik. Para, 'Leishmaniasis' rahatsızlığı bulunan ve ölmek üzere olan bir sokak hayvanının ameliyat giderlerinde kullanıldı. Onların sayesinde inşallah bu hayvan ölümden kurtulacak ve sağlına kavuşacak."

Öğretmen Rüya Kutnal Tümyanak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşı nedeniyle yapacakları çekiliş etkinliğinden vazgeçerek sokak hayvanları için böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de bir grup ortaokul öğrencisi, kendi yaptıkları kitap ayraçlarını satarak hasta bir sokak köpeğinin ameliyat edilmesine katkı sağladı.

Öğrencilerden Mehmet Eroğlu da böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Öğretmenimiz bize bu konuda çok yardımcı oldu. Hasta olan bir köpeğe bir köpeğin tedavisine yardımcı olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Ceren Özmen de kitap ayraçlarını okul dışı zamanlarında hazırladıklarını ifade ederek, "Öğretmenimiz bizim ayraçları internet üzerinden paylaştığı zaman çok sipariş geldi. Biz bu siparişleri yaparak PTT ile gönderdik. Biz yılbaşı çekilişi yapıp kendimize hediye alacağımıza sokak hayvanlarına yardımcı olduk." diye konuştu.

