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Kitap ayracı satarak sokak köpeğinin tedavisine katkı sağladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 11:58 | Son Güncelleme

Balıkesir'de ortaokul öğrencileri, kendi yaptıkları kitap ayraçlarını internet üzerinden satarak elde ettikleri parayla İstanbul'da hasta bir sokak köpeğinin ameliyat edilmesine yardımcı oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de bir grup ortaokul öğrencisi, kendi yaptıkları kitap ayraçlarını satarak hasta bir sokak köpeğinin ameliyat edilmesine katkı sağladı.

Altıeylül ilçesindeki Zağnospaşa Ortaokulu 5/C ve 5/E sınıfı öğrencileri, İngilizce öğretmenleri Rüya Kutnal Tümyanak öncülüğünde, İstanbul'da hastalığı bulunan bir sokak köpeğinin iyileştirilmesi için kampanya başlattı.

Kendi yaptıkları kitap ayraçlarını tanesi 2 liradan satan öğrenciler, ölümcül "Leishmaniasis" hastalığına yakalanan bir sokak köpeğinin ameliyat edilmesini sağladı.

Öğretmen Rüya Kutnal Tümyanak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşı nedeniyle yapacakları çekiliş etkinliğinden vazgeçerek sokak hayvanları için böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Tümyanak, öğrencileriyle böyle bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocuklar el emekleriyle kitap ayraçları yaptılar. Öğretmenlerine, arkadaşlarına, okul dışındaki arkadaşlarına ve vatandaşlara projeyi anlatıp ayraçları satmaya başladılar. Mütevazı bir şekilde başlayan projemiz zamanla online olarak satışlara başladı. İnternet üzerinden gelen siparişler sınıf anneleri ve velilerin desteğiyle isteyenlere PTT yoluyla ulaştırıldı. Paraları bir havuzda topladık ve İstanbul'daki Melekler Şehri barınağına gönderdik. Para, 'Leishmaniasis' rahatsızlığı bulunan ve ölmek üzere olan bir sokak hayvanının ameliyat giderlerinde kullanıldı. Onların sayesinde inşallah bu hayvan ölümden kurtulacak ve sağlına kavuşacak."

Öğrencilerden Mehmet Eroğlu da böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Öğretmenimiz bize bu konuda çok yardımcı oldu. Hasta olan bir köpeğe bir köpeğin tedavisine yardımcı olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Ceren Özmen de kitap ayraçlarını okul dışı zamanlarında hazırladıklarını ifade ederek, "Öğretmenimiz bizim ayraçları internet üzerinden paylaştığı zaman çok sipariş geldi. Biz bu siparişleri yaparak PTT ile gönderdik. Biz yılbaşı çekilişi yapıp kendimize hediye alacağımıza sokak hayvanlarına yardımcı olduk." diye konuştu.

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