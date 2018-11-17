Kitap fuarı izdihamı....Üst geçit yetmedi,  polis yolu kesti

Ersan SAN - YIlmaz BEZGİN - İstanbul DHA - 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın girişinde yoğunluk, çıkışında izdiham yaşandı.

Hafta sonu olması nedeniyle çok sayıda kişi fuarın düzenlendiği Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne akın etti. Araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte yoğunluk yaşandı. İzdihama dönüşen yoğunluk nedeniyle fuara gelenler zor anlar yaşadı. Üst geçitteki yoğunluk DHA tarafından havadan da görüntülendi. Üst geçitte yoğunluk yaşanınca çok sayıda kişi D-100'den karşıya geçmeye çalıştı. Polis, D-100'ü trafiğe kesti, vatandaşlar yoldan karşıya geçti.

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