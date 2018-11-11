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KİTAP FUARI'NA İKİNCİ GÜNÜNDE BÜYÜK İLGİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 15:04 | Son Güncelleme

  Beylikdüzü TÜYAP'ta açılan 37.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
Beylikdüzü TÜYAP'ta açılan 37. Kitap fuarı başladı. Fuarın ikinci gününde İstanbullular fuara akın etti. Fuarın düzenlendiği TÜYAP önünden itibaren uzun araç kuyrukları oluşurken, çevrede bulunan tüm otoparklar da doldu. Metrobüs köprüsünde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. 9 gün sürecek 37'inci kitap fuarı 18 Kasım akşamına kadar açık kalacak. Fuara bu yıl 1 milyon ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. 800 üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarın bu yıl ki ana teması ise "Hayatı Edebiyatla kuşatmak" olarak belirlendi.

Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Trafikten görüntü
-Üstgeçitten görüntü
-Otoparkın görüntüsü
-Genel ve detaylar

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