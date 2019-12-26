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  4. Kitap fuarına İlber Ortaylı akını

Kitap fuarına İlber Ortaylı akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 17:25 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Kitap Fuarı’nda Prof.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Kitap Fuarı’nda Prof. Dr. İlber Ortaylı akını yaşandı. Ortaylı’nın konferansını dinlemek için gelenler 800 kişilik salonu kısa sürede doldururken, yer bulamayanların bir kısmı merdivenlerde oturarak, önemli bir bölümü de fuaye alanına konulan dev ekrandan ünlü tarihçinin konuşmasını ayakta dinledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen ve 125 yayınevi, 200 yazar ve 50 söyleşiye ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı ağırladı. Prof. Dr. Ortaylı’nın Bosna Hersek’i konu alan konuşmasını dinlemek için gelen okurları kapıda uzun kuyruklar oluştururken, Merinos AKKM’nin 800 kapasiteli Orhangazi Salonu kısa sürede doldu. Ortaylı hayranlarının bir kısmı konferansı salonun merdivenlerinde oturarak takip ederken, yoğunluktan içeriye giremeyenler de fuaye alanına konulan dev ekrandan söyleşiyi izledi.
Konuşmasında Osmanlı’dan günümüze Bosna Hersek’i anlatan Ortaylı, “Bizim için Bosna çok önemli bir parçadır. Ve biz o önemli parçanın içimizde Rumeli diye yaşamasından son derece memnunuz, mutluyuz. Mutluluğun ötesinde şükran duymalıyız, iyi ki varlar. O zaman bu ülke başka bazı iptidaîliklere, bazı engellere karşı daha sağlam durabilecek demektir” dedi.
Konferansı izleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, ağırlamaktan büyük mutluluk duydukları Prof. Dr. Ortaylı’ya bir tablo hediye etti.

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