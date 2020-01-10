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  4. Kitap fuarına ünlü akını

Kitap fuarına ünlü akını

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.01.2020 09:27 | Son Güncelleme

Adana’da bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı’na ünlü isimler yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar da yazarlara kitaplarını imzalatmak için birbiriyle yarıştıÇukurova Kitap Fuarı, 500 yazar, çizer ve şairin katılımıyla 4 Ocak Cumartesi günü açıldı.

Adana’da bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı’na ünlü isimler yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar da yazarlara kitaplarını imzalatmak için birbiriyle yarıştı
Çukurova Kitap Fuarı, 500 yazar, çizer ve şairin katılımıyla 4 Ocak Cumartesi günü açıldı. O günden sonra fuarı binlerce Adanalı ile çevre şehirlerden gelenler ziyaret etti. Vatandaşlar 12 Ocak gününü kadar açık kalacak olan kitap fuarında ünlü yazar, sanatçı ve spor adamlarıyla da bir araya gelme imkanı buldu. Bunlardan biri de sanatçı Zafer Algöz oldu. Kitaplarını imzalayan Algöz’e ilgi bir hayli büyüktü. Algöz, Adana’da kitap fuarlarına ilginin her zaman çok olduğunu bu yıl da çok fazla bir ilgi olduğunu belirterek, "Benim en çok hoşuma giden şey bu kitap fuarlarına gençlerin geliyor olması, bu beni çok mutlu ediyor. Kitap okuma oranı düşük hep ondan şikayet ediyoruz ama gençlerde kitap okumaya karşı ilginin olması sevindiriyor. Adana bizim için ikinci vatan toprağı oldu. Burada çok sevdiğim arkadaşlarım var o yüzden burada olduğum için mutluyum. Benim iki tane kitabım var birini 3 yıl önce çıkartmıştım okuyucuların ilgisi sayesinde 17 baskı yaptı. Şu an ikinci kitabım piyasada, Şubat ayında ise 3. kitabım okuyucularla buluşacak" dedi.
Ünlü spor adamı Yılmaz Vural’a da gençler yoğun ilgi gösterdi. Vural hem kitabını imzalayıp hem de onlarla öz çekim yaptı. Vural, "Okuyucularımızla buluştuk sohbet edip kitapları imzalıyoruz. Ben Adana lafı geçince hemen atlayıp geldim çünkü 6 aydan bu yana yokuz burada. Çok sevdiğimiz dostlarımız var. Diğer kitap fuarlarıyla karşılaştırma yaptığımızda İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana sırasıyla gidiyor. Ülkemizde kitap okuma alışkanlığı yok, gönül istiyor ki herkes başkalarının yaşadığı hayattan ve deneyimlerinden bir şeyler öğrensin. Ben çocukluğumdan beri hep biyografi okurum başarmış insanlar ne yapmış diye merakım olmuştur ve dolayısıyla çok şey öğreniyorsunuz. Herkese tavsiyem kitap okuyun" diye konuştu.

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