HABER

Kitap fuarında narkotik standı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜYAP Bursa Kitap Fuarı’nda Narko Nokta standı açarak hem kitapseverleri hem de çocukları madde ile mücadele konusunda bilgilendirdi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜYAP Bursa Kitap Fuarı’nda Narko Nokta standı açarak hem kitapseverleri hem de çocukları madde ile mücadele konusunda bilgilendirdi. Dedektör narkotik köpeklerinin de bulunduğu standa ilgi yoğun oldu.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜYAP Bursa Kitap Fuarı’nda Narko Nokta standı açtı. Stantta madde bağımlılığı ve madde ile mücadele konusunda vatandaşları bilgilendiren narkotik polisi, valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürleri de dağıttı. Stantta en büyük ilgiyi ise dedektör narkotik köpekleri Rona ve Galia gördü. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği dedektör köpekler gün boyu stantta şov yaptı. Stantta aynı zamanda narkotik polisi tarafından kullanılan motosikletler de yoğun ilgi gördü.

Kitap fuarında narkotik standı

Kitap fuarında narkotik standı

Kitap fuarında narkotik standı

Kitap fuarında narkotik standı

Kitap fuarında narkotik standı

Kitap fuarında narkotik standı

Kitap fuarında narkotik standı

Kitap fuarında narkotik standı

Kitap fuarında narkotik standı

Kitap fuarında narkotik standı

Kitap fuarında narkotik standı

Kitap fuarında narkotik standı

Kitap fuarında narkotik standı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart mesajı

Erdoğan’dan 18 Mart mesajı!

Silivri'de define faciası! 2 kişi göçük altında kaldı

Silivri'de define faciası! 2 kişi göçük altında kaldı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

İstanbul'da 'EYT' mitingi

İstanbul'da 'EYT' mitingi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.