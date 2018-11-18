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KİTAP FUARININ SON GÜNÜNDE KATILIM YOĞUN OLDU...

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Özden ATİK - İlkay DİKİCİ / İstanbul, DHA 37.

Haber-Kamera: Özden ATİK - İlkay DİKİCİ / İstanbul, DHA

  1. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın son gününde vatandaşların katılımı yoğun oldu. Beylikdüzü'nde düzenlenen ve 10 Kasım'da başlayan 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bugün sona eriyor. Kitap fuarının son gününde vatandaşlar, soğuk ve yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi gösterdi. Her yaştan ziyaretçinin katıldığı fuarda, çocuklar da aileleriyle birlikte kitap stantlarında gezdi. Çok sayıda vatandaş da kitap alışverişi yaptı. Kitap fuarı akşam saat 19.00'a kadar açık olacak.

Görüntü Dökümü
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-Kitap stantları
-Fuarı gezen ve kitap karıştıran insanlar
-Genel ve detaylar

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