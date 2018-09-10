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"Kitap, gazete, dergi okumak lüks haline gelmemelidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2018 13:13 | Son Güncelleme

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: - "Kağıt sorunu devam ederse, insanların kitap, dergi, gazete okuyamamaları ülkemizi karanlığa sürükleyecektir. Kitap, gazete, dergi okumak lüks haline gelmemelidir, bu bir ihtiyaçtır"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Kağıt sorunu devam ederse, insanların kitap, dergi, gazete okuyamamaları ülkemizi karanlığa sürükleyecektir. Kitap, gazete, dergi okumak lüks haline gelmemelidir, bu bir ihtiyaçtır." dedi.

Çakırözer, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kağıt fiyatlarının döviz kuruna bağlı olarak artmasını eleştirdi.

Bazı gazetelerin pazar günleri çıkmadığını, bazılarının ise sayfa sayısını düşürdüğünü, önlemlerin alınmaması halinde birçok gazetecinin işsiz kalacağını, okuma kültürünün azalacağını, matbaacıların ve yayıncıların büyük sorunlar yaşayacağını iddia eden Çakırözer, "Kağıt sorunu devam ederse, insanların kitap, dergi, gazete okuyamamaları ülkemizi karanlığa sürükleyecektir. Gazeteler, yayınevleri bir süre sonra işlevsiz hale gelecek, kimi gazeteler kepenk kapatmayı düşünecek, yayınevleri baskı sayılarını azaltacaktır. Kitap, gazete, dergi okumak lüks haline gelmemelidir, bu bir ihtiyaçtır." değerlendirmesinde bulundu.

Çakırözer, acil çözüm için bakanlıkların eşgüdümlü çalışması, yerli kağıt üretimi için alt yapı yatırımı yapılması, basın ve yayıncılık sektörünün desteklenmesi, sigorta primlerinin ertelenmesini istedi.

Tüm siyasilere çağrıda bulunan Çakırözer, basın emekçilerinin yanında olmalarını istedi.

Çakırözer, bugün "yazılı basın, medya sektörü, yayıncılık ve matbaacıların ekonomik kriz ve kağıt temini konusunda yaşadıkları sorunların tespiti için" Meclis başkanlığına araştırma önergesi sunacaklarını bildirdi.

-Sorular

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve "yargı bağımsızlığına" ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Çakırözer, "Gazeteciler, milletvekilleri, öğrenciler, akademisyenler tutuklu olduğu sürece yargının gerçekten bağımsız işlediği konusunda şüphelerimiz olacaktır. Her zaman bunun yanlışlığını vurgulayarak, doğrusunun yapılması çağrısında bulunuyoruz. Baykal'ın çağrısı da bu yönde. Umarız, yargı kurumu ve devletin diğer kurumlarında karşılığını bulur." ifadesini kullandı.

Baykal'ın "Bir an önce iç hesaplaşma bir kenara bırakılmalı." sözlerinin hatırlatılması üzerine de Çakırözer, CHP'nin şu an sadece yerel seçimlere odaklandığına işaret etti. Çakırözer, "(CHP'li olmayan, İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirleri ve belediyeleri nasıl kazanırız) buna yoğunlaşacağız. Partimizin tüm yetkili organları şu an bu konuya kafa yormakta, konu üzerinde derin çalışma ve analizler yapılmaktadır." dedi.

"Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz okullara dağıtacağı bazı kitapların basımında sıkıntı yaşandığı" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine de Çakırözer, kitap basımında sıkıntı yaşanmadığını ancak yayıncıların, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle ödemelerdeki sorunlar dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığından teşvik beklediğini söyledi.

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kitap üretimi Seka Utku Çakırözer

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