"Kitap, gazete, dergi okumak lüks haline gelmemelidir"

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve "yargı bağımsızlığına" ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Çakırözer, "Gazeteciler, milletvekilleri, öğrenciler, akademisyenler tutuklu olduğu sürece yargının gerçekten bağımsız işlediği konusunda şüphelerimiz olacaktır. Her zaman bunun yanlışlığını vurgulayarak, doğrusunun yapılması çağrısında bulunuyoruz. Baykal'ın çağrısı da bu yönde. Umarız, yargı kurumu ve devletin diğer kurumlarında karşılığını bulur." ifadesini kullandı.

Baykal'ın "Bir an önce iç hesaplaşma bir kenara bırakılmalı." sözlerinin hatırlatılması üzerine de Çakırözer, CHP'nin şu an sadece yerel seçimlere odaklandığına işaret etti. Çakırözer, "(CHP'li olmayan, İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirleri ve belediyeleri nasıl kazanırız) buna yoğunlaşacağız. Partimizin tüm yetkili organları şu an bu konuya kafa yormakta, konu üzerinde derin çalışma ve analizler yapılmaktadır." dedi.

"Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz okullara dağıtacağı bazı kitapların basımında sıkıntı yaşandığı" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine de Çakırözer, kitap basımında sıkıntı yaşanmadığını ancak yayıncıların, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle ödemelerdeki sorunlar dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığından teşvik beklediğini söyledi.