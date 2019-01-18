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Kitap gelirleri Yemen'e yardım olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 21:20 | Son Güncelleme

Yazar Hakan Nergis, "Hayat Laftan Anlamaz" kitabının tanıtımını Türk Kızılay Eyüpsultan Şubesi'nin Yemen Yardım Kampanyasına destek olmak amacıyla gerçekleştirdi - AK Parti'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken: - "Bizler vakıf medeniyetinden gelme bir toplumuz, Hakan kardeşimiz de bu medeniyetin en genç üyelerinden, gelecekte daha güzel işler yapacağına inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - Yazar Hakan Nergis, "Hayat Laftan Anlamaz" kitabının tanıtımını, Türk Kızılayı Eyüp Sultan Şubesi'nin Yemen Yardım Kampanyasına destek olmak amacıyla gerçekleştirdi.

The Elegant Otel'de gerçekleşen etkinlikte konuşan AK Parti'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, genç yaşta bir eser meydana getirmeyi başarı öyküsü olarak gördüğünü belirterek, "Bizler vakıf medeniyetinden gelme bir toplumuz, Hakan kardeşimiz de bu medeniyetin en genç üyelerinden, gelecekte daha güzel işler yapacağına inanıyorum." dedi.

Köken, böyle bir etkinliğin Eyüpsultan'da olmasından da ayrıca mutluluk duyduğunu aktararak, programın Eyüpsultan'da gençlerle ilgili neler yapacağına ışık tuttuğunu dile getirdi.

- Kitabın geliri Yemen'e bağışlanacak

Yazar Hakan Nergis, kitabın üç yıl gibi bir sürede çıktığını belirterek, "Hayat Laftan Anlamaz, kişisel gelişim kategorisinde çıktı ama kişisel gelişim narsizmi tetikleyen Türk töresine ve İslam'a aykırı bir şey. Bu yüzden ben bu kitapta biz olmayı, birlikte hareket edebilmeyi anlatmaya çalıştım." dedi.

Herkesin rahatlıkla okuyup anlayacağı bir kitap olduğunu ifade eden Nergis, gelirlerini Yemen'deki Müslümanlara aktarmak için bu programı yaptıklarını söyledi.

- "Milletimizin en duyarlı olduğu konu Yemen"

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ise yazar Nergis'i tebrik ederek, "Yemen, milletimizin en duyarlı olduğu konulardan birisi, şu anda en çok sıkıntı çekilen coğrafya Yemen ne yazık ki. Bu tanıtımda bunu gündeme getirmiş olması da ayrıca takdir edilesi bir durumdur." şeklinde konuştu.

Lansmana katılan ziyaretçiler kitaplardan alarak Türk Kızılay’ın Yemene Yardım Kampanyası'na destek oldu.

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