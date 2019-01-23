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Kitap görünümlü kütüphaneye rekor ziyaretçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 10:25 | Son Güncelleme

ARTVİN Çoruh Üniversitesi'ndeki 4 bin 500 metrekare alanda, 3 kitabın masa üzerine simetrik olarak konumlandırılmış görüntüsüyle inşa edilen 6 katlı kütüphaneyi 1 yılda 636 bin kişi ziyaret etti.  Artvin Çoruh Üniversitesi'ndeki 4 bin 500 metrekarelik alanda, şubat ayında, 3 kitabın masa üzerine simetrik olarak konumlandırılmasıyla tasarlanan 6 katlı kütüphane inşa edildi.

Kitap görünümlü kütüphaneye rekor ziyaretçi

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN Çoruh Üniversitesi'ndeki 4 bin 500 metrekare alanda, 3 kitabın masa üzerine simetrik olarak konumlandırılmış görüntüsüyle inşa edilen 6 katlı kütüphaneyi 1 yılda 636 bin kişi ziyaret etti.
Artvin Çoruh Üniversitesi'ndeki 4 bin 500 metrekarelik alanda, şubat ayında, 3 kitabın masa üzerine simetrik olarak konumlandırılmasıyla tasarlanan 6 katlı kütüphane inşa edildi. 4,3 milyon kitap, 35 bin basılı kaynak, 4 milyon teze erişim imkanının sağlandığı kütüphanede, 100'e yakın ülkeye ait 7 binin üzerinde gazeteye, bu ülkelerdeki bayiye ulaşmadan erişilebiliyor. 150 bin seslendirilmiş kitabın da yer aldığı kütüphaneyi 1 yılda 636 bin kişi ziyaret etti. Kütüphanedeki kaynaklara dışarıdan cep telefonu, tablet veya bilgisayarlar ile ulaşılabiliniyor.
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kitap görünümünde dış tasarıma sahip kütüphaneyi 1 yıl içinde 636 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Tilki, "Ülkemizden ve dünyanın farklı bölgelerinden 35 bine yakın akademik dergi, 4,3 milyon kitap, 4 milyon teze erişim sağlanmaktadır. Örneğin; bu veri tabanları aracılığı ile 100'e yakın ülkeye ait 7 binin üzerinde gazeteye daha kendi ülkelerinde bayilerine dahi gitmeden önce erişilebilmektedir. Çin'de çıkan gazeteye, daha bayisine bile gitmeden önce buradan ulaşabilmekte ve tamamını okuyabilmekteyiz. Hatta bunlardan bazılarında direkt dinleme özelliği de olduğundan hem gündem takip etmede hem de o ülkenin dilini çalışmada oldukça büyük imkan sağlamaktadır" diye konuştu.
Kütüphanede sağlanan dil öğrenme veri tabanı ile dil kursuna gidiliyormuş gibi online kurs imkanı sağlandığını anlatan Prof. Dr. Tilki, "30 farklı dilde kursu ilk seviyeden ileri seviyelere kadar telaffuz kontrolünden testlerine kadar eğlenceli bir şekilde devam edebilmektedirler. 150 bin üzerinde seslendirilmiş kitaba da erişim sağlanmaktadır ki bu şekilde sesli olarak dinlenebilen kitaplar da oldukça büyük rahatlık sağlamaktadır. Özellikle yolculuk ederken veya fiziksel olarak bir işle meşgul olurken, aynı zamanda dinleyerek de kitap okuma imkanına sahip olabilmekteyiz. Geri kazanma imkanımızın olmadığı zamanı değerlendirmek için oldukça etkili bir yol" dedi.

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Kitap görünümlü kütüphaneye rekor ziyaretçiKitap görünümlü kütüphaneye rekor ziyaretçiKitap görünümlü kütüphaneye rekor ziyaretçiKitap görünümlü kütüphaneye rekor ziyaretçi

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