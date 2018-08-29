İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Kitap Günleri"nin "onur konuğu" Prof. Emre Kongar olacak.

Ünlü yazarlar ve yayınevlerinin katılacağı fuar, 1 Eylül'de kitapseverlerle buluşacak.

Toplum bilimci, yazar Kongar, belediyenin avlusunda yapılacak etkinliğin ilk gününde kitaplarını imzalayacak.

Birçok ünlü yazarın imza günleri ve söyleşilerde okurlarıyla bir araya geleceği etkinlik kapsamında, çocuklar ve yetişkinler için de çeşitli programlar düzenlenecek.

Kitap Günleri 9 Eylül'e kadar devam edecek.

