HABER

Kitap Günleri'nin "onur konuğu" Emre Kongar olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

Kitap Günleri'nin "onur konuğu" Emre Kongar olacak

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Kitap Günleri"nin "onur konuğu" Prof. Emre Kongar olacak.

Ünlü yazarlar ve yayınevlerinin katılacağı fuar, 1 Eylül'de kitapseverlerle buluşacak.

Toplum bilimci, yazar Kongar, belediyenin avlusunda yapılacak etkinliğin ilk gününde kitaplarını imzalayacak.

Birçok ünlü yazarın imza günleri ve söyleşilerde okurlarıyla bir araya geleceği etkinlik kapsamında, çocuklar ve yetişkinler için de çeşitli programlar düzenlenecek.

Kitap Günleri 9 Eylül'e kadar devam edecek.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladıYazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladı
Suriyeli aşiretler hükümete destek için 500 bin Dolar bozdurduSuriyeli aşiretler hükümete destek için 500 bin Dolar bozdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Emre Kongar Fuar kitap

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim Çetin Sönmez'in cezası belli oldu

Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim Çetin Sönmez'in cezası belli oldu

Hesap kavgası çıkaran adam suç makinesi çıktı!

Hesap kavgası çıkaran adam suç makinesi çıktı!

Prof. Dr. Emine Nur Günay'dan 30 Ağustos mesajı

Prof. Dr. Emine Nur Günay'dan 30 Ağustos mesajı

Yargıtay'dan Anna'ya kötü haber! Ülkesine dönmek isterken katil oldu

Yargıtay'dan Anna'ya kötü haber! Ülkesine dönmek isterken katil oldu

Kınık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

Kınık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'yı kızdıracak sözler

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'yı kızdıracak sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.