Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahittin Kahveci, Türkiye'de yakın zamanda yapılan bir çalışmada, insanların günde ortalama 6 saat televizyon izlediğinin tespit edildiğini belirterek, "Aynı araştırmadaki veriler, insanlarımızın günde 3 saat internet kullandığını, kitaba ise sadece 1 dakika ayırdığını ortaya koyuyor." dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklediği "Kitap, Kahve ve Gençliğin Buluşması Projesi" çerçevesinde, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kitap Şuuru" konulu etkinlik düzenlendi. Kitap, Kahve ve Gençliğin Buluşması Projesi Koordinatörü de olan KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kahveci, etkinlikte yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje sayesinde 4 bin kitabın gençlerle buluşmasını amaçladıklarını söyledi. Kitapları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce hizmete alınan Trabzon Botanik Parkı'ndaki mekanda gençlere ulaştırmayı istediklerini anlatan Kahveci, bu doğrultuda ilgililerle görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti.

Kahveci, Türkiye'de yakın zamanda yapılan bir çalışmada, insanların günde ortalama 6 saat televizyon izlediğinin tespit edildiğini dile getirerek, "Aynı araştırmadaki veriler, insanlarımızın günde 3 saat internet kullandığını, kitaba ise sadece 1 dakika ayırdığını ortaya koyuyor. Farklı bir araştırma ise bizim insanımızın yılda ortalama 7,2 kitap okuduğunu gösteriyor. Bu rakamlar maalesef çok düşük." diye konuştu. Dünyada ilk kütüphanenin Müslümanlar tarafından Fas'ta kurulduğunun bilindiğini aktaran Kahveci, dünyanın en büyük kütüphanesinin ise yaklaşık 160 milyon kitabın bulunduğu Amerika Kongre Kütüphanesi olduğunu belirtti. Kahveci, Türkiye'de Milli Kütüphanedeki kitap sayısının yaklaşık 3 milyon olduğuna işaret ederek, bu rakamın mutlaka artırılması gerektiğini vurguladı. Kahveci, dünyada en büyük kütüphanelerin bulunduğu ilk 10 ülke sıralamasında Amerika, İngiltere, Rusya, Japonya, Kanada ve Almanya gibi ülkelerin yer aldığını, Türkiye'nin ise maalesef bu sıralamada bulunmadığını söyledi.