Kitap kurdu soba tamircisi

Ordu’nun Ünye ilçesinde soba tamirciliği yapan 52 yaşındaki Nihat Güler, iş yerinin bir köşesini adeta kütüphaneye çevirdi. Yaklaşık 40 yıldır baba mesleği soba tamirciliğini devam ettiren Güler, askerliğinde yaşadığı olay sonrası kendini kitaplara adadı.

Teknik lise okuduktan sonra askerlik zamanında yabancı askerlerle diyalog kuramadığını söyleyen Nihat Güler, "Ben okuldan sonra askere gitmiştim. Askerde yabancı ülkelerin askerleriyle diyalog kuramadığım için konuşmanın ve dilin ne kadar önemli olduğunu anladım. Askerlik tezkeresinden sonra yabancı dil eğitimi aldım. Dil eğitiminden sonra ise okumaya biraz daha ağırlık verdim. Kahve kültürü toplumumuzda çok eski bir kültür olduğu için bundan ben kurtulmak istedim. Ve bol bol kitap okumaya devam ettim" dedi.

"Hem mesleğini geliştirdim hem de okumayı"

Askerliği sonrası ise kitap alışkanlığından vazgeçmeyen Güler, "Evlilik hayatımdan sonra çocuklarıma ve ailemle bu okuma kültürünü paylaştım. Daha sonra okuma alışkanlığı bende her gün artmaya devam ettiği için eşimin de benimle beraber kitap okumaya başladığını gördüm. Burada bir taraftan sobacılık mesleğimi yaparken diğer yandan ise dinlenme vakitlerimde bol bol kitap okuyorum. Aslında kitap okumanın insana biraz daha fayda getirdiğini ve kendi vücudumun da dinlendiğini hissettim. Yaklaşık olarak şu ana kadar yüz kitap okudum" ifadelerini kullandı.