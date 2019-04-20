"Kitap Kurtları" yarışması

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), kitap okumayı sevdirmek ve okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı "Kitap Kurdu" yarışmasının ikincisi düzenlendi.

TÜGVA tarafından 81 ilde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 5,6,7 ve 8. sınıflarda okuyan öğrencileri kapsayan yarışma kapsamında ilk sınav online olarak 17 Nisan'da, ikinci sınav da 20 Nisan'da yazılı şeklinde gerçekleştirildi. Sınava yaklaşık 41 bin öğrenci katıldı.

TÜGVA yetkilileri, "Kitap Kurdu" yarışmasında yer alan eserlerin uzman eğitimciler tarafından seçildiğini ifade ederek, adalet, birlik, ahlak, özgürlük ve iyilik kavramlarına vurgu yapmanın yanı sıra çocukların ilgisini çekebilecek, hayal dünyalarını genişletecek kitapların belirlendiğini kaydetti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri, TÜGVA Genel Merkezinde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

