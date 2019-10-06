HABER

"Kitap okuma alışkanlığı okul öncesi dönemde kazandırılır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 12:43 | Son Güncelleme

Ev Okulu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hilmi Eren: - "Özellikle okul öncesi dönemde rutinlerinizin olması lazım. Akşam yatarken ya da günün belirli saatlerinde muhakkak, çocuklarınıza masal ve hikaye okumalısınız. Dikkat edin anlatmalısınız demedim. Çocuk, siz ona masal ve hikaye okurken, 'bu dinlediğim masal kahramanları, şu iki kapaklı kartonun içinde. Ben de ilk fırsatta okumayı öğreneyim.' diye şevk duyar, motive olur. Kitap okuma alışkanlığı okul öncesi dönemde kazandırılır"

İSTANBUL (AA) - Ev Okulu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Hilmi Eren, "Özellikle okul öncesi dönemde rutinlerinizin olması lazım. Akşam yatarken ya da günün belirli saatlerinde muhakkak, bir gün anne bir gün baba çocuklarınıza masal ve hikaye okumalısınız. Dikkat edin anlatmalısınız demedim. Çocuk, siz ona masal ve hikaye okurken, 'bu dinlediğim masal kahramanları, şu iki kapaklı kartonun içinde. Ben de ilk fırsatta okumayı öğreneyim.' diye şevk duyar, motive olur. Kitap okuma alışkanlığı okul öncesi dönemde kazandırılır." dedi.

Eğitim süreçlerinin ev ve aile ortamında desteklenmesi, ailelerin öğrenme sürecine katılması ve ev-okul uyumunun sağlanması amacıyla, Ev Okulu Derneği tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde "Evde Eğitim Zirvesi" düzenlendi.

Eren, zirvede yaptığı konuşmada, ilkokul, ortaokul, lise bütün kademelerde eğitimci olarak görev aldığını dile getirerek, "Ama ben "e-yitime" karşıyım. Dikkat ederseniz eğitim demedim. Ben e-yitime karşıyım. Teknolojinin, elektronik aletlerin hayatımızdan yitirdiği şeyler var ya onlara karşı bir eğitimciyim." dedi.

Şimdi her şeyi teknolojiyle halledebileceğini düşünen bir nesil olduğunu vurgulayan Eren, ödevlerin elektronik ortamda yapılmasının yanında arkadaşlıkların da sanal ortamda olduğunu söyledi.

Eren, bebeklerin hayata tertemiz başladığını ifade ederek, "Fakat, o bebeği önce anneler, babalar, daha sonra da kısmen öğretmenler el birliği ile kendimize benzetiriz. Bebeğe ilk yalanı annesi söyler. Emzirme döneminden sonra anne eline kaşığı alır, 'Aç yavrum ağzını, bu son.' O kaşık son değildir. Beden dili bebeklikten oluşuyor ve anne-babanın buna katkısı var." diye konuştu.

Bebeklikte dikkat ve zeka gelişimi konusunda yapılacaklar olduğunu anlatan Eren, şöyle devam etti:

"Zekada kalıtım ve çevresel faktörler etkili. Kalıtım, anne ve babadan geçen genetik kodlar. Bunun etkisi son araştırmalara göre yüzde 55 civarında. Çevresel faktörler yüzde 45. Daha anne karnındayken, bebekle bolca sohbet etmek, konuşmak gerekiyor. Sizin sesinizi bolca duyması lazım. Kelimeler, sözcükler havada dolaşmalı. Bebek kalktı yürümeye başladı, 'Şunu versene, onu uzatsana' tarzı cümleler yerine, 'Mutfaktaki granit tezgahın üstündeki kırmızı kapaklı plastik şişedeki suyu getirir misin?' tarzı, vasıfları, sıfatları, nitelemeleri olan cümleler kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Özellikle okul öncesi dönemde rutinlerinizin olması lazım. Akşam yatarken ya da günün belirli saatlerinde muhakkak, bir gün anne bir gün baba çocuklarınıza masal ve hikaye okumalısınız. Dikkat edin anlatmalısınız demedim. Çocuk, siz ona masal ve hikaye okurken, 'bu dinlediğim masal kahramanları, şu iki kapaklı kartonun içinde. Ben de ilk fırsatta okumayı öğreneyim.' diye şevk duyar, motive olur. Kitap okuma alışkanlığı okul öncesi dönemde kazandırılır."

Eren, sözcük dağarcığıyla zekanın doğru orantılı olduğunu ifade ederek, "Dil gelişimi konusunda özellikle okul öncesi dönem, ilk 7 yaş çok kritiktir." dedi.

- Evde yasaklı kelimeler

Eren, bazı kelimelerin evlerde kullanımını yasakladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eve geldiniz, odaya girdiniz, çocuk gözlerini tavana dikmiş kanepede uzanıyor, bir ayağı da kanepenin kenarında, 'Ne duruyorsun, ödevini yapmadın. Boş boş oturma.' deyip lütfen çocuğu hemen oradan kaldırmayın. Onun öyle anlara da ihtiyacı var. Şu cümleleri yasaklıyoruz, 'hayal kurma, gerçekçi ol, ayakların yere bassın, eski köye yeni adet getirme, bulutların üstünde uçma, icat çıkarma.' Birçok uzman 'Çocuklarınızın sorularını cevapsız bırakmayın.' der. Biz diyoruz ki 'Lütfen çocukların sorularını cevaplamayın, onların bulmasına yardımcı olun.' Çocuk size bir şey sorduktan sonra hemen cevap vermektense, 'sence nasıl? Sen olsaydın ne yapardın? Bir düşün bakalım.' yönergesini sık verin."

Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!
Almanya Türkiye'deki bu olayı konuşuyor!Almanya Türkiye'deki bu olayı konuşuyor!
Prof. Dr. Karadeniz: "20 öğrenciyi BM Cenevre Müdürlüğüne göndereceğiz”Prof. Dr. Karadeniz: "20 öğrenciyi BM Cenevre Müdürlüğüne göndereceğiz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Evde Eğitim Zirvesi"

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Fırat'ın doğusuna olası operasyonun adı 'Barış Pınarı' mı?

Fırat'ın doğusuna olası operasyonun adı 'Barış Pınarı' mı?

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya Bursa'daki bu olayı konuşuyor! Baba ve bebek aranıyor

Almanya Türkiye'deki bu olayı konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti

Van'dan acı haber! 1 polis hayatını kaybetti

Son dakika! Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.