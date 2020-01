Kitap okuma seferberliği başlattı, makam odasının kapılarını kitap tutkunlarına açtı

"Kaymakamlıkta her pazartesi öğle arasında kitap okuma etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz" Kitap okuyarak kişinin kendini bileceğini dile getiren Karataş, “Kendini bilmekte nasıl başlar? İlk tarihimizi bilmemiz lazım. Tarihimizi bilirsek insanlığımızı biliriz. İnsanlığımızı bilirsek insan olduğumuzu anlarız ve kendimizi bilme durumuna erişebiliriz. Bu yüzden kitap okumak en önemli etkinliklerden biridir. Kaymakamlıkta her pazartesi öğle arasında kitap okuma etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Şöyle bir şansımız var. Bütün personelimiz Çorum’dan geliyorlar. Dolaysıyla öğle arası burada yemek yiyorlar. Yemeklerini yedikten sonra kalan yarım saatlik bölümü kitap okumayı daha geniş kitlelere yaymak, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bu süreyi kitap okuyarak değerlendiriyoruz” dedi.

"İnsanların kitap okumayı sevmeye başladığını gördüm" Kitap okuma saatine etkinliğine ilk başlarda personelin fazla ilgi göstermediğini dile getiren Karataş, “Ancak katılımın zaman içerisinde artacağını biliyorduk ve düşünüyorduk. Öyle de oldu. Zamanla kitap okuma etkinliğimize müthiş bir katılım oluştu. Sayımız ciddi manada arttı. İnsanların kitap okumayı sevmeye başladığını gördüm. Bir şeye başlamadan önce ön yargı ile yaklaşabilirsiniz. Derler ki bir şeyi bitirmenin yarısı ona başlamaktır. Ön yargıyla başlıyorsunuz ama zaman geçtikte bundan keyif alıyorsunuz. Çünkü kitap dediğimiz şey bilgidir. İnsan her daim bilgiyi arar. Bilgiye muhtaçtır. Çünkü bilgi sürekli gelişir. Kitap okuyarak sürekli gelişen kendini yenileyen bilgiyi öğreniyorsunuz. İnsanda bilginin peşinde olduğu zamanda o heyecana o arayışa kendini veriyor. Bilgi de mutluluk verdiği için kendi hayatını da daha güzel yönlendirme fırsatı oluyor. Kişi kendini bilmek istiyorsa tarihi ve insanlığı bilmeli. Bunları öğrenmesi açısından da en önemli araç kitaptır” ifadelerini kullandı.

"Katılımın her geçen gün artmasından dolayı çok memnunum"

Bugüne kadar bin kitap okuduğunu açıklayan Kaymakam Emine Karataş, “Dün itibariyle bininci kitabi bitirdim. Bin kitap okuduktan sonra şunu fark ettim. Hiçbir şey bilmediğimi gördüm. İnsan çok fazla bilgi sahibi değilse sahip olduğu bilgilerle hayatını devam ettirebileceğini düşünür. Okudukça aslında öğrendiğiniz bu zamana kadar edindiğiniz bilgilerin yetersiz olduğunu anlarsınız. Daha çok öğrendikçe de kendi edindiğiniz bilgilerde eksiklikler olduğunu görürsünüz. O yüzden kitap okumayı önemsiyorum. Kaymakamlık personeline, idarecilerimize ve vatandaşlara bu etkinliğe katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bir şeye bireysel olarak bakarsanız bireysel olarak yapmaya çalışırsanız bir yere kadar ilerlersiniz. Ancak bunu toplu halde yapmaya çalışırsanız ve gayret ederseniz o sizi istediğiniz noktadan da çok daha öte bir seviyeye götürür. Çünkü her zaman birlikte dirlik vardır diye geleneğimizde çok güzel bir söz vardır. Daha fazla ilerlemek istiyorsanız çevrenizdeki insanlarla birlikte ortak bir amaç ortak bir ülkü doğrultusunda hareket edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Katılımın her geçen gün artmasından dolayı çok memnunum. İnşallah bu devam eder. İnşallah hep birlikte insanların eklene eklene, katıla katıla, büyüye büyüye kitap okumayı kendimize alışkanlık haline getiririz” diye konuştu.