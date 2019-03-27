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Kitap okumanın ceza yöntemi olarak kullanılması eleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri, Kütüphane Haftası kutlamaları dahilinde eğitim sistemi içerisinde bir ceza yöntemi olarak kitap okuma ödevi verilmesinin yanlışlığına dikkat çekmek için bir projeye imza attı.

Kitap okumanın ceza yöntemi olarak kullanılması eleştirildi

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri, Kütüphane Haftası kutlamaları dahilinde eğitim sistemi içerisinde bir ceza yöntemi olarak kitap okuma ödevi verilmesinin yanlışlığına dikkat çekmek için bir projeye imza attı.

Yazar Ramis Çınar söyleşisi, imza günü ve kitap takasını içeren “Bir Kitap, Bin Değer” projesini ile öğrenciler projeleri boyunca kitap okumanın bir ceza yöntemi değil insanı geliştiren, yaşam boyunca benimsenmesi gereken keyifli bir eylem olduğunu vurguladılar.

Proje araştırma evresinde 100 kişilik öğrenci grubu üzerinde öğrencilere yapılan anket sonucunda ortaya çıkan veriler katılımcılarla paylaşıldı. Araştırma, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya Beteş ile Öğr. Gör. Atilla Akalın önderliğinde öğrencileri Aygül Özdemir, Tuğba Sekmen, Damla Sanal, Yağmur Dadan, Uğur Eryılmaz, Vildan Bükcüoğlu, Duran Yıldız, Yusuf Seyfettin Canbek, Yiğit Karataş, Duygu Başatlık, Rümeysa Kuru tarafından yapıldı.

Araştırmada katılımcıların yüzde 37’sinin daha önce herhangi bir kitap fuarı ya da yazar imza gününe katılmadığı ortaya konuldu. Katılımcıların yüzde 51’i ise dijitalleşen dünyada kütüphanenin yeri ve öneminin kötü etkilendiği görüşüne kesinlikle katılmadığını belirtti.

"PROJEDEN MUTLUYUZ"

Konuk yazar Ramis Çınar kendisi ile aynı alanda eğitim alan bölüm öğrencileri tarafından düzenlenen bir etkinliğe misafir olmaktan son derece mutlu olduğu belirtti.

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nezir Köse de, "Üniversite olarak Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Abdulkadir Gayretli ve Rektörümüz Prof. Dr. Burhan Aykaç önderliğinde öğrencilerimizin kişisel gelişim projelerini oldukça önemsiyoruz. Dijitalleşmenin etkisi ile genç neslin okuma sevgisinin azaldığı görüşlerinin hakim olduğu günümüzde öğrencilerimizin özellikle kitap okuma, edebiyat alanları ile ilgilenip böylesine keyifli projeler yürütmesinden son derece mutluyuz. Dileriz ki yaşamlarının bundan sonraki dönemlerinde de okuma sevgisini bu denli içlerinde barındırabilirler” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(FOTOĞRAF)

Kitap okumanın ceza yöntemi olarak kullanılması eleştirildiKitap okumanın ceza yöntemi olarak kullanılması eleştirildiKitap okumanın ceza yöntemi olarak kullanılması eleştirildiKitap okumanın ceza yöntemi olarak kullanılması eleştirildi

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