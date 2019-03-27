Kitap okumanın ceza yöntemi olarak kullanılması eleştirildi

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri, Kütüphane Haftası kutlamaları dahilinde eğitim sistemi içerisinde bir ceza yöntemi olarak kitap okuma ödevi verilmesinin yanlışlığına dikkat çekmek için bir projeye imza attı.

Yazar Ramis Çınar söyleşisi, imza günü ve kitap takasını içeren “Bir Kitap, Bin Değer” projesini ile öğrenciler projeleri boyunca kitap okumanın bir ceza yöntemi değil insanı geliştiren, yaşam boyunca benimsenmesi gereken keyifli bir eylem olduğunu vurguladılar.

Proje araştırma evresinde 100 kişilik öğrenci grubu üzerinde öğrencilere yapılan anket sonucunda ortaya çıkan veriler katılımcılarla paylaşıldı. Araştırma, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya Beteş ile Öğr. Gör. Atilla Akalın önderliğinde öğrencileri Aygül Özdemir, Tuğba Sekmen, Damla Sanal, Yağmur Dadan, Uğur Eryılmaz, Vildan Bükcüoğlu, Duran Yıldız, Yusuf Seyfettin Canbek, Yiğit Karataş, Duygu Başatlık, Rümeysa Kuru tarafından yapıldı.