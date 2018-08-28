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Kitap okumayı eğlenceli hale getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 10:03 | Son Güncelleme

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde memur olarak çalışan Atilla Zorer, ilköğretim öğrencisi 2 çocuğuna yaz aylarında kitap okumayı eğlenceli hale getirmek için yüzyıllık ağaç üstüne kulube yaptı.

Kitap okumayı eğlenceli hale getirdi

Gülay KUYUCU - Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde memur olarak çalışan Atilla Zorer, ilköğretim öğrencisi 2 çocuğuna yaz aylarında kitap okumayı eğlenceli hale getirmek için yüzyıllık ağaç üstüne kulube yaptı.
Van'da yaşayan 2 çocuk babası Atilla Zorer, çocuklarına okuma alışkanlığını daha eğlenceli hale getirmek yazın kullandıkları Edremit İlçesi'ndeki evlerinin önünde bulunan yaklaşık 100 yıllık olan ağacın üstüne kulübe yaptı. Eski ve yıkılan bir evin malzemeleriyle yaptığı kulübede 10 yaşında Abdullah Furkan ile 11 yaşındaki Yasir, boş vakitlerinde burada kitap okuyor. Ağaç üstündeki kulubeyi aynı zamanda ev halkıda çay içmek ve dinlenmek için kullanıyor. Ağaç altında ayrıca çocukların oynaması için tenis masasıda bulunuyor.
Yaz aylarında kitap okumayı eğlenceli hale getirmek için böyle bir şey yaptığını belirten Atilla Zorer, "Yaz aylarında yazlık olarak Edremit İlçesi'ndeki evimizi kullanıyoruz. Çocukların yazın evde kitap okumak istemediklerini farkedince böyle bir fikir geliştirdim. Eski bir evin malzemelerini kullanarak bahçemizdeki ağacın üstüne bir kulübe yaptım. Çocuklarım için kitap okumak eğlenceye dönüştü. Şu ana kadar 30-40 kitap okudular. Buda beni çok mutlu etti" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kitap okumayı eğlenceli hale getirdiKitap okumayı eğlenceli hale getirdiKitap okumayı eğlenceli hale getirdiKitap okumayı eğlenceli hale getirdi

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