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Kitap okuyanlara ikramlar bedava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 11:18 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesinde iki yıl önce hizmete giren "Kitap Kahve" adlı kafede, kitap okuyanlara ikramlar ücretsiz sunuluyor - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erciş Kaymakamlığı ve Evrensel Hafızlar Derneği'nin desteği ile oluşturulan kafe, bir yılda 25 bin kişiyi misafir etti

Van'ın Erciş ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaymakamlık ve Evrensel Hafızlar Derneği'nin desteği ile oluşturulan "Kitap Kahve", kitap okuyanlara ücretsiz ikramlarda bulunuyor.

Kent merkezinde kitap okumayı özendirmek amacıyla 2 yıl önce oluşturulan ve içerisinde dinlenme bölümleri ile 5 bin kitabın bulunduğu kafe, yediden yetmişe herkese kitap okuma imkanı sunuyor.

Kitap okuyanlara ücretsiz çay, kahve ve pasta ikramı yapılan, satranç, mangala ile çeşitli zeka geliştirici oyunların bulunduğu ve aktivitelerin düzenlendiği mekan, 2019 yılında 25 bin kişiyi ağırladı.

Evrensel Hafızlar Derneği Erciş Şube Başkanı Cafer Şahan, yaptığı açıklamada, iki yıldır hizmet veren kafede 5 bin kitabın okuyucularla buluştuğunu söyledi.

Kafenin hafta boyunca her gün 08.00-19.00 saatleri arasında hizmet verdiğini belirten Şahan, şöyle konuştu:

"Bir yıl içerisinde kitap kahvemizi 25 bin kişi ziyaret etti. Hedefimiz önümüzdeki yıl bu sayıyı 40 bine çıkarmak. Buraya gelip ders çalışan, kitap okuyan gençlerimize yönelik ücretsiz 2 günlük Karadeniz bölgesi gezisi de gerçekleştirdik."

Üniversite öğrencisi Muhammet Şakir Akkuş da söz konusu uygulamadan çok memnun kaldıklarını dile getirerek, "Gürültülü kafelerde veya oyun salonlarında zaman harcayacağımıza bu tür yerlere gelip gelişimimize katkıda bulunup geleceğimiz için büyük adımlar atabiliriz." diye konuştu.

10 yaşındaki Elif Nur Oğuz ise kafede kütüphanenin de bulunmasının sevindirici olduğunu dile getirerek, çalışanların kendilerine yardımcı olduklarını ve burada çeşitli oyunlar oynadıklarını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Erciş kitap kafe Van

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