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Kitap Sarrafı Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 19:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek projenin tanıtım toplantısı Beyoğlu Öğretmenevinde gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde hayata geçirilen Kitap Sarrafı Projesi'nin tanıtım toplantısı Beyoğlu Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Türkiye'de çocuk ve ilk gençlik edebiyatında mevcut eserlere erişimin artırılması, okunacak eserlerin seçimlerinin nitelikli yapılması, bu alanda üretimin nitelikli hale getirilmesi ve okuma kültürünü geliştirmeye yönelik hazırlanan Kitap Sarrafı Projesinin tanıtım toplantısı Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş başkanlığında gerçekleştirildi.

Durmuş, projenin, veli ve öğretmenlerin öğrencilere neyi nasıl okutacakları hususunda kendi başlarına karar verme noktasında önemli bir destek sağlayacağını, ayrıca, kişiye sisteme yüklenecek kitap hakkında detaylı bilgiye erişme şansı sunduğunu belirtti.

Projeye dahil edilecek kitapların öğretmenler, çocuk edebiyatı yazarları, yayınevleri editörleri tarafından belirlenen kriterlere göre ortaklaşa inceleneceği bildirildi.

Mart'ta Türkiye genelinde 100 okulda pilot uygulama olarak 2 bin kitaptan oluşan kütüphaneler kurulacağı, öğrencilerin kitapların yazarlarıyla buluşacağı kaydedildi.

Durmuş, katılımcıların görüşlerini alırken, yayınevi temsilcilerinin projeye dair sorularını yanıtladı.

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