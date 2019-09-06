HABER

Kitap satarak, aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını beslediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 14:53 | Son Güncelleme

MERSİN'de, gönüllü çocuklar, ikinci el kitap satarak, elde ettikleri gelirle sokak hayvanları için mama aldı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, gönüllü çocuklar, ikinci el kitap satarak, elde ettikleri gelirle sokak hayvanları için mama aldı. Çocuklar, sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, okudukları kitapları satıp, kazandıkları parayla sokak hayvanları için mama satın aldı. Çocuklar, daha sonra Çankaya Mahallesi'ndeki ormanlıkta oluşturduğu barınakta sokak hayvanlarını besleyen Azerbaycan uyruklu Mihriban Mammadova ile irtibata geçti. Çocuklar, Mammadova ile konuştuktan sonra Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ile birlikte barınağa gitti. Mamaları da getiren çocuklar, sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Sadık Gürsoy, "Yaptığımız araştırma sonrası ormanlık alanda sokak hayvanlarını besleyen Mihriban hanıma ulaştırmayı uygun gördük. Hayvanların sokakta olduğundan çok daha güvenli ve uygun ortamda olduğunu görmekten de mutlu olduk. Hatta hayvanlara klasik müzik dinletildiğini görünce oldukça da şaşırdık. Arkadaşlarımız için de unutulmaz ve farklı bir deneyim oldu" diye konuştu.

Çocukları böyle anlamlı işin içinde görmekten mutluluk duyduğunu belirten Mihriban Mammadova da "Burada 200 köpek bir o kadar da kediye bakmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın yaptıkları çok önemlidir. Bizi son derece mutlu ettiler. Başta bu imkanı sağlayan başkanımız Neşet Tarhan olmak üzere tüm çocuklarımıza teşekkür ederim" dedi.

Çocuk Meclisi üyelerinin projesinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Tarhan ise "Hayvan sevgisini, doğa sevgisini çocuk yaşlarda aşılarsak çok daha aydınlık bir geleceğimiz olur. Ancak çocuklarımız çok daha ötesinde bir projeye imza attı. Daha önce okudukları kitapları ucuz fiyata başka çocuklara ulaştırarak okumaya teşvik ederken, sokak hayvanlarına da mama olmasını sağladı. Görüyoruz ki çocuklarımız her ne yapıyorlarsa temiz kalpleriyle doğru yapıyorlar" diye konuştu.

PARTNERTaşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!Taşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!
ULUTEK’in kalitesi tescillendiULUTEK’in kalitesi tescillendi
Manisa’da çocukların tehlikeli serinlemesiManisa’da çocukların tehlikeli serinlemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine silahlı saldırı

AK Partili belediye başkanının evine silahlı saldırı

İstanbul'dan kahreden haber! Motosikletli jandarma kaza yaptı: 1 şehit

İstanbul'dan kahreden şehit haberi!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan Yenikapı'da sergilenen araçlara ilişkin açıklama

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

Emekli polis memuru eşini öldürüp, intihar etti

Emekli polis memuru eşini öldürüp, intihar etti

Kocaeli TEM'de TIR devrildi! Yol bir saat trafiğe kapandı

TEM'de TIR devrildi! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.