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Kitap ve dergilerde KDV’yi sıfırlayan kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 23:27 | Son Güncelleme

IHAAW225839-SIY/19-02-2019 - Kitap ve dergilerde KDV’yi sıfırlayan kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 19.02.2019 22:58:39 TSI NNNN

IHAAW225839-SIY/19-02-2019

- Kitap ve dergilerde KDV’yi sıfırlayan kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

19.02.2019 22:58:39 TSI
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