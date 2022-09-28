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Kitapçık verme bahanesiyle öğrencilere taciz! Müdür yardımcısına 9 yıl hapis

28.09.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında Sinop'ta meydana gelen mide bulandıran olayda müdür yardımcısı iki kız öğrenciyi kitapçık verme bahanesiyle odasına çağırmış, öğrencileri taciz etmişti. Tacizden yargılanan müdür yardımcısı B.D.'ye 9 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası verildi.

Kitapçık verme bahanesiyle öğrencilere taciz! Müdür yardımcısına 9 yıl hapis

Olay, 2020 yılı Mart ayında Sinop'un Gerze ilçesi Belören Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdür yardımcısı B.D. (57), 12 yaşındaki iki kız öğrenciyi deneme sınavı kitapçığı vermek üzere odasına çağırdı ve burada tacizde bulundu. Öğrencilerin durumu öğretmenlerine anlatması üzerine olay polise bildirildi. Polis ekipleri müdür yardımcısını gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, öğrenciler ve tanık ifadelerine istinaden tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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CEZASI BELLİ OLDU

Tutuklu yargılanan B.D.'ye, Sinop Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında toplam 9 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası verildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sinop taciz
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