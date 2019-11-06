Kitapla öğrenci döven öğretmene 4 yıl hapis cezası verildi

Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 6 yaşındaki öğrencisine kitapla vurup, yüzüne dört dikiş atılmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen Nadir D.’nin davasında karar çıktı. Mahkeme, Nadir D.’nin 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Esenler’deki bir ilkokulda 6 yaşındaki öğrencisi H.S.S.’yi dövdüğü iddiasıyla yargılanan öğretmen Nadir D.’nin davasında, mahkeme kararını açıkladı. Bakırköy 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya, H.S.S.’nin annesi Songül S. ve tutuksuz yargılanan sanık 53 yaşındaki Nadir D. katıldı. Adli Tıp Kurumu’nun gönderdiği raporun okunmasıyla başlayan duruşma, şikayetçilerin rapora karşı beyan vermesiyle devam etti.

‘KULLANILAN KİTAP SİLAH NİTELİĞİNDEDİR’

Beyanında şikayetçi olduğunu dile getiren Songül S. “Öğretmen olaydan sonra hiçbir pişmanlık göstermedi. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.” dedi. Söz alan Songül S.’nin avukatı Şahin Baran ise H.S.S.’nin yüzüne 4 dikiş atıldığını ve yara izinin geçmediğini belirterek, “Kullanılan kitap silah niteliğindedir, ayrıca sanık gözetimi altındaki çocuğa karşı suç işlemiştir. Bu nedenle en üst sınırdan cezalandırılmasını ve cezadan indirim yapılmamasını talep ediyoruz.” dedi.