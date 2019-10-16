İSTANBUL (AA) - Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mübeccel Gönen, edebiyatın dil ile sanatın birleşmesinden doğan söz ve yazı sanatı olduğunu belirterek, "Çocuk kitapları zengin dil deneyimi için her zaman hazır ve temin edilebilen kaynaklardır. Kitaplar çocuğun kendi öykülerini anlatması için hazır bir basamaktır. Çocukta dile karşı hassasiyet oluşturur." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Marmara Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen "2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu" Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

"Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem" temasıyla 4 gün sürecek sempozyumun açılış konferansını ise Prof. Dr. Mübeccel Gönen verdi.

Mesleğinde 40'ıncı yılının içinde olan Gönen, bundan sonraki yıllarda kütüphanelerin daha işlevsel olarak görevlerini yerine getireceğini ve yeni kadroların açılacağını söyledi.

Çocuk gelişimciler ve okul öncesi eğitimcilerin de kütüphane çalışmalarının içinde yer alacağını aktaran Gönen, "Çocuk kütüphaneleri çocukların okur yazar bir dünyanın içine açılmasında son derece önemli role sahipler. Çocuk doğduğu andan itibaren ailesinin, evinin içinde çeşitli kitaplar, dergiler, alışveriş işleriyle, yazılarla karşılaşıyor ve onları anlamlandırmaya çalışıyor. Okula gittiği zaman da posterler, afişler yazılı olarak onun karşısına çıkıyor ve onun farklı şeyler öğrenmesini sağlıyor. Çocuklar yaşamlarını bunların içinde sürdürürken ileride de okuyan yazan bireyler haline geliyor." diye konuştu.