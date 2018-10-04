Kitapları çocuklar için sokağa taşıyor

ENES SANSAR - Amasya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Doktor Öğretim Üyesi Okan Murat Dede, çocuklar okusun diye kitaplarını sokağa taşıyor.

Ellibeşevler Mahallesi'nde yaşayan akademisyen Dede, cumartesi günlerini mahallesindeki çocuklara ayırıyor. Evindeki çocuk kitaplarını sokağa indiren Okan Murat Dede, kitapları apartmanının önündeki bahçe duvarına diziyor. Çocuklar da istedikleri kitabı okuyup geri getirmek şartıyla alıyor.

Dede, zaman zaman yanında toplanan çocuklara masallar da okuyor. Çocuklarla sohbet edip, okudukları kitapla ilgili sorular soruyor.

Evli ve 1 çocuk babası Okan Murat Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların teknoloji çağında kitaplardan çok uzak kaldığını en azından kendi çevresindeki çocukların kitaplarla bağının kopmaması için böyle bir çaba içine girdiğini söyledi.

Bayramlarda çocuklara para vermek yerine kitap hediye ettiğini anlatan Dede, daha çok çocuğu ulaşabilmek için kitapları sokağa taşıdığını belirtti.

İyi ya da kötü alışkanlıkların küçük yaşta elde edildiğinin altını çizen Okan Murat Dede, "Birey küçüklükten hangi alışkanlığı edinirse o devam ediyor. Küçükken okuma alışkanlığını elde ederse o hep öyle gider." dedi.