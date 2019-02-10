Kitaplarıyla Niğde tarihine ışık tutan milletvekili

ALPER ATALAY - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Niğde Kapadokya'nın Başkenti", "Bor Şehri", "Kızılca Bektiklerin Yurdu", "Niğde Söylence Şaka Fıkra Anlatı" ve "Niğde Spor Tarihi" isimleriyle yayımlanan 5 kitabıyla Niğde'nin tarihine ve kültürüne ışık tutuyor.

Gürer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise yıllarında Niğde'nin Bor ilçesinde çeşitli gazetelerde muhabirlik yaptığını ve yerel sorunlara ilişkin yazılar yazdığını belirterek, üniversite eğitimi aldığı dönemde de yazılarına devam ettiğini söyledi.

Tüm bu süreçte çeşitli konularda 7 bin makale yazdığını ifade eden Gürer, bunların önemli bir bölümünün ise Niğde iline ilişkin olduğunu anlattı.

Gürer, 25 yıl boyunca bölgede bulunan yerel gazetelerin hemen hemen hepsinde köşe yazısı yazdığını dile getirerek, Niğde'nin tarihiyle ilgili çok yayının bulunmadığına ve bundan dolayı bu konuya ilgi duyduğuna değindi.

Niğde iline ilişkin, "Niğde Kapadokya'nın Başkenti", "Bor Şehri", "Kızılca Bektiklerin Yurdu", "Niğde Söylence Şaka Fıkra Anlatı" ve "Niğde Spor Tarihi" isimleriyle yayımlanan 5 kitabının bulunduğunu belirten Gürer, ilk kitabı olan "Bor Şehri" kitabının ise 2005 yılında yayımlandığını kaydetti.