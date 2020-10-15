Kitapseç iletişim numarası, müşteri hizmetlerine bağlanma

Kitapseverlerin sıklıkla kitap satın almak için tercih ettiği online alışveriş sitesi Kitapseç, kitapların yanı sıra elektronik, kırtasiye, film-müzik, oyuncak, hobi gibi alanlara dair çok farklı ürünleri de sizlere sunuyor. Bu ürünleri satın almak amacıyla incelerken aklınıza belirli sorular takıldığında, satın aldığınız ürünlerin gönderimi ile ilgili bilgi almak istediğinizde veya iade, şikayet gibi farklı talepleriniz varsa Kitapseç ile iletişim kurmanız gerekebilir. Bunun için Kitapseç iletişim telefon ve online işlemler gibi farklı seçenekleriniz bulunuyor. Yapmak istediğiniz farklı işlemlere dair hangi yollara başvurabileceğinizi, alışveriş sürecini nasıl daha kolay hale getirebileceğinizi bu yazıda anlattık...

Kitapseç ile telefon yoluyla iletişime geçmek isterseniz aramanız gereken numara 0 (850) 555 62 52'dir. Bu numarayı aradığınızda yapabileceğiniz işlemler: