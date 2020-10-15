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Kitapseç iletişim numarası, müşteri hizmetlerine bağlanma

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 10:37 | Son Güncelleme

Binlerce okuma ve eğitim kitaplarının yer aldığı Kitapseç'te aynı zamanda çok farklı kategorilere ait ürünler de bulunuyor. Bu ürünleri satın alma aşamasında veya satın aldıktan sonra herhangi bir bilgi edinme, destek alma veya şikayet iletme gibi talepleriniz olursa kullanabileceğiniz farklı iletişim yolları mevcut. Kitapseç iletişim yollarını sizin için kapsamlı bir şekilde ele aldık.

Kitapseç iletişim numarası, müşteri hizmetlerine bağlanma

Kitapseverlerin sıklıkla kitap satın almak için tercih ettiği online alışveriş sitesi Kitapseç, kitapların yanı sıra elektronik, kırtasiye, film-müzik, oyuncak, hobi gibi alanlara dair çok farklı ürünleri de sizlere sunuyor. Bu ürünleri satın almak amacıyla incelerken aklınıza belirli sorular takıldığında, satın aldığınız ürünlerin gönderimi ile ilgili bilgi almak istediğinizde veya iade, şikayet gibi farklı talepleriniz varsa Kitapseç ile iletişim kurmanız gerekebilir. Bunun için Kitapseç iletişim telefon ve online işlemler gibi farklı seçenekleriniz bulunuyor. Yapmak istediğiniz farklı işlemlere dair hangi yollara başvurabileceğinizi, alışveriş sürecini nasıl daha kolay hale getirebileceğinizi bu yazıda anlattık...

Kitapseç Müşteri Hizmetleri

Kitapseç ile telefon yoluyla iletişime geçmek isterseniz aramanız gereken numara 0 (850) 555 62 52'dir. Bu numarayı aradığınızda yapabileceğiniz işlemler:

  • Sipariş takibi
  • Sipariş oluşturma
  • Kapıda ödeme seçeneği ile oluşturulan siparişin onayı veya iptali
  • Değişim, iade işlemleri
  • Müşteri temsilcisi ile görüşme
    şeklindedir. Bu işlemlerin her biri için tuşlamanız gereken bir sayı vardır ve gerekli sayıyı tuşladığınızda ilgili birime yönlendirilirsiniz. İşlemlerinizin tümünü müşteri temsilcisine bağlanarak gerçekleştirebilirsiniz.
    Kitapseç müşteri hizmetleri çalışma saatleri hakkında Kitapseç'in web sitesinde herhangi bir bilgi bulunmuyor. Genel olarak hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında çalışıldığı için siz de Kitapseç telefon numarasını bu saatlerde arayabilir veya dilerseniz bu saatler dışında da şansınızı deneyebilirsiniz.

    Kitapseç Web Sitesi

    Ürün satın almak başta olmak üzere farklı birçok işlemi Kitapseç'in web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

  • Bunun için öncelikle aşağıda paylaşmış olduğumuz adrese tıklayın.
  • Eğer üye iseniz giriş yapın, değilseniz de üyelik kaydı oluşturun.
  • Hesabınıza giriş yaptığınızda alışveriş yapabilir, satın aldığınız ürünleri görüntüleyebilir, kargo takibi yapabilir ve tüm bilgilerinize ulaşabilirsiniz.
  • Kitapseç com iletişim yöntemlerinden biri de iletişim formu oluşturmaktır. Aşağıda paylaştığımız link üzerinden iletişim formu oluşturup talebinizi iletebilirsiniz.
    Kitapseç web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ!
    Kitapseç ile iletişim formu oluşturmak için TIKLAYINIZ!

    Kitapseç Şikayet İletme

    Kitapseç'ten almış olduğunuz ürün veya farklı konularla alakalı şikayetleriniz varsa Kitapseç müşteri hizmetleri ile iletişim kurabilir, müşteri temsilcisine yaşadığınız problemi iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra web sitesi üzerinden oluşturacağınız iletişim formu da şikayetinizi iletmeniz için diğer bir alternatiftir. Bildirmiş olduğunuz şikayetle ilgili tarafınıza bir geri bildirim yapılacaktır.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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