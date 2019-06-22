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Kitapseverler bu kez kitap bağışı için buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 20:17 | Son Güncelleme

İmkanı kısıtlı kişilere kitap ulaştırmayı amaçlayan etkinliğin ilki yapıldı

İSTANBUL (AA) - İmkanı kısıtlı kişilere kitap ulaştırmayı amaçlayan etkinliğin ilki gerçekleştirildi.

Gloria Jean's Coffees, Herkese Kitap Vakfı ve 1Kitap1Mekan blogunun yazarı Duygu Özdemir iş birliğinde hayata geçirilen etkinlik, Beşiktaş'taki kafede yapıldı.

Kitapseverleri bir araya getiren etkinliğe katılan Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın 3 amaç için kurulduğunu vurgulayarak, birinci amaçlarının kitapları insanlara sevdirmek olduğunu söyledi.

Şenver, ikinci amaçlarının kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak, üçüncüsünün ise ihtiyaç sahiplerine kitap ulaştırmak olduğunu söyledi.

Dört yıllık bir vakıf olarak şu ana kadar yaklaşık 360 bin kitabı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydeden Şenver, "Genellikle okullara, cezaevlerine, TSK kışlalarına kitap temin ediyoruz. Kitap sevdirmek için çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bülent Şenver, kitap ve kahvenin bir araya gelmesinden doğan güzelliği bir sosyal sorumluluk projesiyle birleştirmekten ötürü memnuniyet duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Gloria Jean's Coffee bu aktiviteyi duyururken katılımcılara yanlarında bir iki kitap getirmelerini ve bunu bağışlamalarını istedi. Biz de bunu Herkese Kitap Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu kitaplar da birçok kişiye yeni kapılar açacak. Ben şimdi gözlüyorum, elinde kitapla gelenler oluyor. Çok sevindirici bir şey. Bu giderek büyüyecektir diye umuyorum ve herkesi bu etkinliklere katkı sağlamaya davet ediyorum."

- "Kitap köprüleri kuruyoruz"

Gloria Jean's Coffee Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Tuğba Dinçerler de sosyal sorumluluk projelerine her zaman önem verdiklerinin altını çizerek, Herkese Kitap Vakfı'yla da son iki yıldır birlikte bir iş birliği yürüttüklerini dile getirdi.

Dinçerler, bazı şubelerinde bulunan vakfın kitap bağış kutularına hediye kitap bırakılabileceğine işaret ederek, "Gelen misafirlerimiz ellerindeki okumadıkları kitapları kutuya atıyorlar. Biz de bu kitapları vakfa bağışlıyoruz. İnsanların kitapları bağışlamasında vakıf ve hayırseverler arasında bir nevi köprü kuruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğin ilkinin bugün gerçekleştiğini belirten Dinçerler, şöyle devam etti:

"Her ay bir kez de olsa bu etkinliklerimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Farklı illerde de bunu yapmak istiyoruz. Çünkü bu etkinliğimizi duyurduğumuz zaman İstanbul dışı misafirlerimizden çok mesaj aldık. Bu sebeple farklı illerde de önümüzdeki aylarda bu etkinliği gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

1Kitap1Mekan blogunun yazarı Duygu Özdemir ise insanlara kitaplar konusunda yardımcı olmanın kendini iyi hissettirdiğini bu bağlamda etkinlikte yer aldığını dile getirdi.

Kendi okuyucularına sevdikleri kitapları getirmeleri ve kitaplar hakkında sohbet ettikten sonra onları Herkese Kitap Vakfı aracılığıyla bağışlayacakları yönünde duyuruda bulunduğunu söyleyen Özdemir, "Aslında günün sonunda katılımcıların hepsinden kitap bağışı yapılmış olacak. Bu kitaplar ihtiyaç sahiplerine özellikle de okullara gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda katılımcıların getirdiği kitaplar Herkese Kitap Vakfınca toplandı.

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