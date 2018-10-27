HABER

Kitapseverler seferber oldu, yeni akülü tekerlekli sandalye aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 17:34 | Son Güncelleme

SİNOP'ta doğuştan yürüme engelli Recep Uğur (38), bozulan akülü tekerlekli sandalyesinin yerine yenisini alabilmek için sokakta kitap satışına başladı.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta doğuştan yürüme engelli Recep Uğur (38), bozulan akülü tekerlekli sandalyesinin yerine yenisini alabilmek için sokakta kitap satışına başladı. Kitapseverlerin, 5 günde kitapların tamamını satın aldığı Recep Uğur, desteklerle biriktirdiği 18 bin lira ile yeni akülü tekerlekli sandalye aldı. Sinop'ta yaşayan doğuştan yürüme engelli Recep Uğur'un akülü tekerlekli sandalyesi bozuldu. Uğur, yeni akülü tekerlekli sandalye alabilmek için bedensel engelli eşi Gül Uğur ile birlikte sokakta kitap satışına başladı. Kitapseverler durumunu öğrendiği Recep Uğur için seferber oldu. Kimileri kitap bağışladı, kimileri de bağışlanan kitapları satın aldı. 5 günde tüm kitapları satan Recep Uğur, hayırseverlerin de maddi desteği ile 18 bin lira biriktirdi. Recep Uğur, biriktirdiği para ile yeni akülü tekerlekli sandalye satın aldı. Akülü tekerlekli sandalyesi bozulduğunda yenisini alacak maddi gücünün olmadığını belirten Recep Uğur, "Kitap satışına başladım. 18 bin lira toplandı. Bu para 5 günde toplandı. Çok mutluyum. Eşimle beraber çok güzel duygular içerisindeyiz. Bu aldığım akülü tekerlekli sandalye daha fazla konforlu. Engelliler için daha rahat. Sırt olarak, bel olarak daha rahat ve konforlu. Destek veren herkese, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, AK Parti Milletvekili Nazım Maviş ve Sinop halkına teşekkür ediyorum" dedi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
TEM eski Daire Başkanı Aslan: FETÖ beni hedef haline getirdiTEM eski Daire Başkanı Aslan: FETÖ beni hedef haline getirdi
Liderlerden 'Suriye' zirvesi öncesi aile fotoğrafıLiderlerden 'Suriye' zirvesi öncesi aile fotoğrafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da HDP'ye operasyon!

Ankara'da HDP'ye operasyon!

29 Ekim'e özel Türk bayraklı gelinlik tasarladı

29 Ekim'e özel Türk bayraklı gelinlik tasarladı

RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW düşüklüğü, yüksekliği ve tedavisi

RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW düşüklüğü, yüksekliği ve tedavisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Liderlerin güzergahında Emniyet'i alarma geçiren olay

Liderlerin güzergahında Emniyet'i alarma geçiren olay

YÖK açıkladı! Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet'te

YÖK açıkladı! Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet'te

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.